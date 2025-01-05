Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять при попытке его ареста

Начальник службы охраны президента Республики Корея Пак Чон Чжун разрешил своим подчиненным применить личное огнестрельное в случае необходимости во время противостояния со следователями 3 января, когда те прибыли в резиденцию президента Юн Сок Ёля, чтобы провести арест главы государства.

Об этом со ссылкой на источники заявили в Демократической партии "Тобуро", которая контролирует большинство в парламенте.

Ведущая оппозиционная партия ранее создала "комитет по расследованию обстоятельств мятежа Юн Сок Ёля" - военного положения 3-4 декабря и последующих событий. Члены этого комитета отметили, что 3 января Управление антикоррупционных расследований прекратило попытку арестовать президента из-за того, что у сотрудников охраны при себе было личное огнестрельное оружие. Ранее управление объяснило свое решение в том числе беспокойством за безопасность сотрудников, отправленных для проведения ареста.

"Тогда начальник службы охраны президента Пак Чон Чжун отдал приказ стрелять холостыми, если [сотрудники охраны] будут проигрывать в давке, и даже применить боевые припасы, если это не поможет. Такое ожесточенное сопротивление возглавляет группа лоялистов, слепо следующих за Юн Сок Ёлем и [бывшим министром обороны] Ким Ён Хёном", - заявили в партии "Тобуро". В партии считают, что "в случае повторения подобных угроз" должны последовать "немедленные аресты".

3 января представители объединенной следственной группы покинули территорию резиденции президента после пяти с половиной часов противостояния с охраной президента. Ее начальник при предъявлении ордера запретил проводить обыск в комплексе. Управление антикоррупционных расследований заявило, что арест фактически невозможно было провести из-за позиции спецслужбы. Правоохранительные органы повторно обратились к исполняющему обязанности президента с просьбой приказать службе безопасности не препятствовать аресту. 31 декабря суд выдал ордер на арест и обыск Юн Сок Ёля по делу о мятеже, срок его действия истекает 6 января.

Источник: ТАСС