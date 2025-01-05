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Производимая в Агдамском промышленном парке продукция используется в процессе реконструкции освобожденных от оккупации территорий - ФОТО

First News Media12:10 - Сегодня
Производимая в Агдамском промышленном парке продукция используется в процессе реконструкции освобожденных от оккупации территорий - ФОТО

На заводе по производству вентиляционного, противопожарного оборудования и металлических изделий Общества с ограниченной ответственностью (ООО) Metkons, расположенном в Агдамском промышленном парке, применяются технологии Турции, Италии, России и Китая.

Завод общей инвестиционной стоимостью 3,9 миллиона манатов производит легкие металлоконструкции, перила, входные двери для квартир, вентиляционные каналы, пожарные шкафы и другую продукцию.

Как сообщил региональному корреспонденту АЗЕРТАДЖ начальник производства ООО Metkons Хаял Гулиев, выпускаемая на заводе продукция предназначена для удовлетворения потребностей внутреннего рынка.

В настоящее время продукция завода используется в процессе реконструкции освобожденных от оккупации территорий. Цель – в будущем обеспечить продукцией завода все регионы Азербайджана.

На заводе заняты 50 человек. Большинство из них – местные жители. В дальнейшем планируется довести количество работников до 90 человек.

Отметим, что ООО Metkons было зарегистрировано в качестве резидента Агдамского промышленного парка в апреле 2022 года. 19 сентября 2024 года Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии завода по производству вентиляционного, противопожарного оборудования и металлических изделий ООО Metkons в Агдамском промышленном парке.

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