Ильхам Алиев ставит условия и делает предложения: Какой путь выберет Армения – добровольный или принудительный?

«В современном мире фактор силы находится на переднем плане, и никто не должен об этом забывать» - Президент Ильхам Алиев жестко и категорично обозначает подходы Баку к армяно-азербайджанской повестке, адресуя ясные месседжи Еревану и его протекторам.

Глава государства в обширном интервью местным телеканалам 7 января дал оценку ключевым событиям в регионе и мире, в частности, в привязке к процессам между Азербайджаном и Арменией.

Процессы эти протекают на крайне интересном фоне - в среде лоббистов Армении царят глубокие кризисы.

Президент Азербайджана в этом контексте акцентирует внимание на внутренних проблемах главных фигур на «шахматной доске» армянских интересов.

Они с позором сходят с политической арены, констатирует азербайджанский лидер: «Вот вчера пришло известие о том, что близкий друг Армении и Пашиняна господин Трюдо был вынужден уйти в отставку. Эта та страна, которая во время и после Второй Карабахской войны заняла ярую антиазербайджанскую позицию, и она недалеко ушла от Франции». «По одному только слову Трампа премьер-министр Канады ушел в отставку […] И когда Трамп говорит, что Канада должна стать 51-м штатом, а господин Трюдо – губернатором, то это, конечно, может считаться троллингом. Но на самом деле в этих словах, возможно, есть логика», - отмечает Ильхам Алиев.

«Что касается Франции, то что сейчас там происходит на политической арене, видит каждый. Вчера президент Франции вновь выдвинул абсурдные обвинения против Азербайджана. Похоже, господин Макрон не может жить без Азербайджана. Его преследует какая-то мания и он хочет свалить на нас все свои грехи. Считаю, что если мы стали настолько сильны, что способны вмешиваться во внутренние дела Франции и что-то изменить, то мы можем этим только гордиться. По сути, это заявление является признанием собственной беспомощности. Президент страны, которую он называет великой, оказывается, страдает от действий страны с 10-миллионным населением, расположенной далеко – в Кавказском регионе. При том, что нам нет никакого дела до внутренних дел этой Франции. Просто к этому привели ненормальный подход, неадекватная политика. Армения должна очень серьезно это взвесить», - подчеркивает Ильхам Алиев.

В самой Америке закончилась эпоха Сороса: «Администрация Байдена, по сути, управлялась в стиле Сороса. Неслучайно одним из последних решений Байдена было наградить Сороса высшей наградой Америки. То есть эти соросовцы фактически теряют свои позиции».

На свалку истории отправлена диктатура Асада - близкого союзника Армении на Ближнем Востоке.

Уже свершившаяся и еще предстоящая логическая развязка процессов, указанных главой государства – вот то, над чем руководству Армении следовало бы серьезно задуматься, принять во внимание и соотносить свои последующие шаги. Как и над итогами Второй Карабахской войны и антитеррористической операции.

Азербайджан не угрожает, но - как ведущее государство на Южном Кавказе как в плане экономики, так и военной силы – предупреждает: «Я сказал один раз, им не следует нас нервировать и они должны понять, что здесь право голоса принадлежит нам».

Азербайджан не является для Армении источником опасности, новый фактор угрозы для Южного Кавказа – это происходящий в Армении процесс вооружения. Вот что говорит об этом глава Азербайджанского государства: «Мы не можем быть сторонними наблюдателями и бездействовать. Я неоднократно говорил об этом и руководству Армении, что это может создать новую угрозу. В то же время те, кто сегодня вроде бы стоит за Арменией и подстрекает ее к новым провокациям против Азербайджана, по всей вероятности, не будут стоять за ней до конца. Равно как не смогли стоять за ней в 2020 году и в последующий период. Не потому, что они не хотят этого, а потому что Азербайджан просто не даст им такой возможности».

Способна ли Армения выдержать гонку вооружений с государством, значительная часть бюджета которого – только в этом году 8,4 миллиарда манатов – нацелена на решение военных вопросов и вопросов безопасности? Ответ очевиден.

В интенсивном вооружении Армении привлекает внимание еще один момент, на который Ильхам Алиев также указывает в своем интервью: «Это оружие предоставляется Армении либо бесплатно, либо в кредит. Эти кредиты через определенное время списываются. В том числе и из так называемого Фонда мира Евросоюза. Так называемого потому, что фонд мира на самом деле должен использоваться в мирных целях. А их фонд мира направляет средства на вооружение. Оттуда был произведен первый платеж и, по имеющейся у нас информации, он не последний».

В числе покровителей Армении «отметились» также США с ЕС. В этом контексте Ильхам Алиев напоминает о создании в апреле прошлого года впервые в истории «очень странной платформы сотрудничества – Америка, Евросоюз и Армения», называя это «еще одним беспокоящим фактом»: «По имеющейся у нас информации, в соглашении, достигнутом до этой встречи, был военный компонент, который затем официально был исключен, но де-факто продолжает там оставаться».

Президент Ильхам Алиев отмечает, что фактически это отстранило Европейскую комиссию и США из процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией: «Если какая-либо сторона принимает чью-то сторону, она не может быть честным посредником». «То есть мы за формат двусторонних переговоров, и, конечно, Азербайджан, как сторона этого вопроса, будет отстаивать свою позицию», - заявил он.

Президент подчеркивает, что Азербайджан не будет просто наблюдать за активным вооружением Армении: «Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности. Мы не хотим этого. Мы хотим мира. Мы хотим, чтобы страница войны была уже перевернута. Однако мы видим, что и сама Армения, и ее новые покровители не хотят этого. Они живут реваншистскими идеями, и Армения фактически является источником угрозы для региона».

«Армения должна немедленно остановить вооружение. Франция и другие страны, поставляющие ей оружие, должны расторгнуть и аннулировать эти контракты. Уже поставленное в Армению оружие должно быть возвращено. Это наше условие. Теперь пусть кто как хочет, так и воспринимает это. Я говорю свое слово, и они, и те, кто за ними стоит, тоже знают, что если мы что-то говорим, то относимся к этому очень серьезно. Надеюсь, что все наши условия относительно мирного договора также будут приняты, потому что в них нет ничего экстраординарного», - указывает глава государства.

Говоря о мире и сотрудничестве на Южном Кавказе, Ильхам Алиев вновь поднимает тему Зангезурского коридора. Глава государства подчеркивает, что «Зангезурский коридор должен и будет открыт: «Чем раньше они это поймут, тем лучше».

Надо отметить, что пункт о разблокировании региональных коммуникаций является составной частью Трехстороннего заявления от 10 ноября, иначе говоря, акта о капитуляции Армении.

«Уже более четырех лет мы проявляем терпение. Уже более четырех лет мы хотим, чтобы этот вопрос был решен путем переговоров. Сколько мы должны ждать и почему должны ждать? – говорит глава государства. - Чтобы они не действовали как географическая преграда между Турцией и Азербайджаном. Мы не можем оставаться в такой ситуации. Почему мы должны ездить в Нахчыван, являющийся неотъемлемой частью Азербайджана, разными другими путями? У нас должна быть прямая связь, и эта связь не ставит под сомнение суверенитет Армении».

Непоколебима позиция Баку и в вопросах упразднения Минской группы ОБСЕ и изменения конституции Армении. «Без этого мирный договор невозможен», - заявляет Ильхам Алиев.

«Если Армении не нужен мирный договор, то он не нужен и нам. Мы и без его подписания сможем жить и проводить свою политику. Но я бы все же посоветовал армянской стороне все хорошо взвесить, в том числе и геополитические изменения в мире», - подчеркивает азербайджанский лидер.

Недалекая история продемонстрировала, что язык принуждения к миру – это, возможно, единственный доступный пониманию Армении язык. К сожалению, в подавляющем большинстве случаев, даже позитивные шаги она предпринимает не столько по доброй воле, сколько вынужденно.

Это очень хорошо видно, в частности, на примере возвращения Азербайджану четырех сел Газахского района.

Президент Ильхам Алиев так говорит об этом: «Я бы сказал, что это произошло в результате не диалога, а монолога. Поскольку ясно, что диалог с Арменией не удавался на протяжении десятилетий. И оккупационная политика Армении не предполагала какого-либо диалога, они использовали переговорный формат как ширму для продолжения оккупации».

«Думаю, что несколько факторов привели к тому, что Армения добровольно, ну, скажем так, добровольно-принудительно вернула эти села. Первое – это Отечественная война, ее результаты. Второе – это антитеррористическая операция. И думаю, что она уже полностью должна была развеять все иллюзии армянского руководства о том, что кто-то как бы будет противостоять вместе с ними Азербайджану», - подчеркивает азербайджанский лидер.

Коснувшись темы делимитации и демаркации границы, Ильхам Алиев отметил, что по согласованному между армянской и азербайджанской комиссиями протоколу, при уточнении границы должны приниматься во внимание многие факторы: безопасность, коммуникации, населенные пункты, исторические факторы, экологические и т.д.

«То есть существующая условная граница между Арменией и Азербайджаном – это, во-первых, не догма, и наша позиция была всегда в том, что она требует уточнения с учетом тех и многих других факторов, о которых я говорил. Ну и, насколько я знаю, в этом месяце, во всяком случае по нашей инициативе, мы предложили, должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации с тем, чтобы продолжить вопрос делимитации. У нас есть наш подход по методологии, мы его армянской стороне передали, и тот устный ответ, который мы получили, мне было доложено, говорит о том, что особых возражений с их стороны нет. Так что поживем – увидим», - отмечает Ильхам Алиев.

Как видно из заявлений главы государства, Баку как на словах, так и на деле остается привержен мирному процессу, безопасному и стабильному развитию региона. Как государство-победитель Азербайджан готов к устойчивому миру, но только на своих условиях - полностью обоснованных и справедливых, и эту свою позицию будет твердо отстаивать.

Что касается Армении, то время для нее (как, впрочем, и для ее союзников) не бесконечно. Вопрос в том, сможет ли она своевременно принять реальность, отказаться от реваншистских амбиций и стать на путь мира и сотрудничества.

С учетом региональных и геополитических реалий, она придет к этому в любом случае, и для нее же лучше, если это произойдет по доброй воле, а не принудительно.