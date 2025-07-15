«Здесь не Панамский канал...» - Ильгар Велизаде о том, почему ни США, ни другие внешние игроки не могут управлять Зангезурским коридором

Зангезурский коридор – вновь в центре внимания международного информационного пространства, в данном случае, в контексте возможной передачи дороги под американское управление.

Гипотетическую возможность передачи под американский контроль участка, соединяющего основную часть Азербайджана с Нахчываном через Сюникскую область Армении допустили в Вашингтоне.

Как пишет Middle East Eye, посол США в Турции Том Баррак на брифинге в Нью-Йорке заявил журналистам, что речь идет о 32 километрах, ставших предметом разногласий. «Турция, Азербайджан и Армения вовлечены в затяжной спор - в частности, из-за 32 километров дороги, но это не пустяк. Несмотря на ее малую протяженность, конфликт не утихает десятилетие», - сказал дипломат.

По его словам, в рамках усилий по продвижению дипломатических переговоров между Баку и Иреваном возможен сценарий, при котором США могли бы взять ситуацию под контроль, арендовав этот участок дороги на 100 лет, чтобы, как он выразился, все могли им пользоваться: «И вот что происходит: Америка вмешивается и говорит: «Хорошо, мы заберем это себе. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на сто лет, и вы все сможете ею пользоваться»».

Комментарии Баррака стали первым официальным подтверждением сообщений о том, что администрация Трампа предложила управлять коридором через частного американского коммерческого оператора, который выступит в качестве нейтрального гаранта, пишет Middle East Eye. Издание, со ссылкой на близкий к переговорам источник, сообщает, что изначально идею управления коридором частной компанией, которую одобрят и Армения, и Азербайджан, предложила Турция. «Однако армянская сторона потребовала, чтобы эта компания также работала и на нахчыванском участке коридора, что оказалось неприемлемым для Баку», - цитирует источника издание.

В Администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили, что не в курсе сообщений о планах США управлять Зангезурским транспортным коридором. «Мы не в курсе этого, поэтому ничего не можем комментировать», - сообщил источник.

В Иреване на сообщение отреагировали через пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян. «Армения не обсуждала и не обсуждает делегирование контроля над своей территорией какой-либо третьей стороне», - процитировали ее армянские СМИ. «Мы неоднократно заявляли, что Армения обсуждает вопрос разблокирования региональной инфраструктуры исключительно в контексте суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Республики Армения. Мы не можем обсуждать какую-либо иную логику. Упомянутый послом США вариант неприемлем и юридически невозможен», - сказала она.

В России слова американского посла в Турции посчитали «не блефом, а реальным планом» - по мнению первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, «это вполне реальная перспектива».

Тема привлекла внимание мировых СМИ, в которых в частности, посчитали, что сценарий возможного американского контроля над Зангезурским коридором мог бы способствовать мирному процессу.

Так, американское издание Washington Examiner пишет: «Сообщается, что администрация Трампа предложила передать армянские пограничные и таможенные проверки для транзита в Нахчыванский эксклав Азербайджана американской компании. Это решение с участием третьей стороны могло бы разрешить тупиковую ситуацию. Оптимизм Рубио по поводу скорого заключения соглашения свидетельствует о том, что администрация Трампа осознает эту историческую возможность. Америке пора помочь принести мир и надежду вместо развязанных Россией войн и страданий».

Здесь стоит сделать небольшое отступление и напомнить, что на днях госсекретарь США Марко Рубио на совместном заседании с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Вашингтон надеется на скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. «Надеюсь, что мирное соглашение будет заключено в ближайшее время», - отметил он. А буквально вчера сам президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что конфликт между Азербайджаном и Арменией вскоре будет окончательно и успешно урегулирован. Такое заявление он сделал в Вашингтоне на пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте. По словам Трампа, США предприняли конкретные шаги для содействия процессу урегулирования между двумя странами, и эти усилия, как он отметил, «приведут к положительному результату».

Стоит отметить, что тема возможного американского управления Зангезурским коридором появилась в информационной повестке не сегодня – еще в начале месяца на сайте Carnegie Endowment Фонда Карнеги появилась публикация под названием «Почему Армения ищет пути нормализации с Турцией», в которой прослеживается попытка продвинуть определенные нарративы, в частности:

- Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе остается главным нерешенным вопросом.

- Турция поддерживает позицию Баку по Зангезурскому коридору, но Армения, продвигая проект «Перекресток мира», настаивает на полном контроле над маршрутом и стремится убедить в этом Анкару.

- Вашингтон предлагает американского коммерческого оператора в качестве нейтрального гаранта транспортного коридора, исключая Россию из процесса.

- Москва по этой причине стремится сорвать переговоры и дестабилизировать ситуацию в регионе.

На фоне переговоров в Абу-Даби возможность «использования принципа аутсорсинга при разблокировке транспортных коммуникаций в регионе» лицензированной международной организацией - если это «будет полностью соответствовать декларируемым Арменией принципам» - не исключил замминистра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян. Вдогонку пресс-секретарь МИД Ани Бадалян заявила, что «термин и явление контроля со стороны третьей стороны» замминистра «однозначно отверг».

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Как американская инициатива по Зангезурскому коридору расценивается в экспертном сообществе Азербайджана?

Своим мнением с 1news.az поделился авторитетный политический аналитик, глава Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

«Заявление посла США в Турции Тома Баррака о предложении Соединенных Штатов привлечь американскую компанию для обеспечения безопасности перевозок на армянском участке Зангезурского коридора оказалось не таким уж новым.

Региональная общественность в той или иной степени была подготовлена к этому, поскольку еще за несколько недель до заявления посла, на сайте Фонда Карнеги появилась статья Олеси Вартанян, в которой данный сценарий подробно рассматривался. Отсюда можно сделать вывод, что появление этой публикации было неслучайным - она предшествовала заявлению Баррака и, по всей вероятности, была направлена на зондирование реакции, которую подобная инициатива могла бы вызвать в регионе.

Интересно отметить, что турецкая сторона - согласно официальному заявлению - вовсе не была осведомлена о данном предложении, что, в общем-то, само по себе о многом говорит. То есть, с Турцией инициатива не согласовывалась, и, скорее всего, с Азербайджаном она тоже не согласовывалась.

Возможно, по каким-то каналам месседжи и передавались, но отношение азербайджанской стороны к этой теме достаточно прозрачно - Азербайджан предпочитает решать все вопросы в рамках региональной системы согласований, без вовлечения внешних игроков.

Также следует отметить, что статья, в которой было озвучено это предложение, была опубликована фактически сразу после встречи президента Турции и премьер-министра Армении в Стамбуле, на которой вопрос открытия коммуникаций, в том числе Зангезурского коридора также обсуждался. С другой стороны, она появилась до встречи президента Азербайджана и премьер-министра Армении в Абу-Даби. Все это свидетельствует о попытке США вклиниться в процесс согласований. Но сделали они это, прямо говоря, достаточно неуклюже, поскольку предложения американской стороны, как говорится, прозвучали «не в тему».

Встречи Пашиняна с президентом Эрдоганом и с президентом Алиевым свидетельствуют о том, что в армянской позиции наметились определенные изменения в подходах - в частности, по этому вопросу.

И армянская сторона также предпочитает «не упускать вожжи из рук» и не передавать этот вопрос на аутсорсинг внешним игрокам, хотя в предыдущий период она и склонялась к тому, чтобы передать вопрос, связанный с безопасностью и управлением этой коммуникацией посреднику в лице либо европейской, либо американской компании. Однако согласования, которые имели место в Стамбуле и Абу-Даби, скорее всего, повлияли на изменение армянской позиции по этому вопросу.

По крайней мере, заявление пресс-секретаря премьер-министра Армении свидетельствует о том, что есть серьезные изменения. Армянская сторона – в кои-то веки – отвергает предложение Соединенных Штатов.

Что касается непосредственно инициативы США, то мне кажется, что американская дипломатия, выражаясь простым языком, «не догоняет» - как в прямом, так и в переносном смысле - процессы, которые происходят в регионе. Очевидно желание США обеспечить контроль над этим стратегическим участком, что может подразумевать также стремление контролировать важный сегмент Срединного коридора. Однако желания должны как-то сочетаться с возможностями. И вот здесь возможности США - как и любого другого внешнего игрока - в плане воздействия на ситуацию серьезно ограничены.

Азербайджанская дипломатия, политика, которую проводит президент Азербайджана, сформировали в регионе такие условия, что даже Армения вынуждена принимать эти реалии и считаться с ними, не говоря уже о внешних игроках.

Опять же, что касается американского подхода, то мне кажется, что в США - когда делают такие заявления, иногда путают понятия и, в целом, не совсем понимают, о какой географии идет речь.

Дело в том, что Зангезурский транспортный коридор - это не Панамский канал, где США, как известно, в свое время обладали полнотой власти, но по истечению срока соглашения о столетней аренде были вынуждены передать контроль над каналом Панаме. Однако сегодня мы видим попытки переиначить это соглашение и каким-то образом восстановить влияние США над Панамским каналом.

И вот сейчас они говорят о предложении, согласно которому компания, которая будет управлять Зангезурским коридором, должна получить в аренду территорию, через которую проходит коридор, и управлять ею на протяжении 100 лет. А где гарантии, что по истечении этого срока США не изменят условия договора – это, конечно, при условии, что стороны вообще согласятся на это предложение?

Я думаю, что это предложение, естественно, не будет поддержано Баку, в этом нет никаких сомнений.

Армянская сторона также не поддержала его.

Так что, желания - желаниями, но их все-таки нужно соотносить с возможностями. И в данном случае США, во-первых, очень сильно опоздали, поскольку предыдущая администрация фактически провалила американское посредничество.

А сегодня, когда Азербайджан и Армения ни в каких в посредниках не нуждаются, услуги такой компании становятся излишними. Мы справимся сами, без внешнего участия.

И это опять же подтверждает, что региональные реалии, сложившиеся в результате 44-дневной войны, являются условиями, которые нельзя игнорировать ни региональным, ни внешним игрокам».