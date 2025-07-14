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США предлагают взять под контроль Зангезурский коридор

First News Media17:55 - Сегодня
США предлагают взять под контроль Зангезурский коридор

США предложили взять на себя управление Зангезурским коридором между Арменией и Азербайджаном в попытке продвинуть дипломатические переговоры между двумя кавказскими странами, сообщил журналистам посол США в Турции Том Баррак, пишет Middle East Eye.

В статье отмечается значение коридора протяженностью 32 км на пути к достижению прочного мира между Арменией и Азербайджаном.

«Они спорят из-за 32 километров дороги, но это не пустяк (…), - заявил Баррак журналистам на брифинге в Нью-Йорке. - И вот что происходит: Америка вмешивается и говорит: «Хорошо, мы заберём это себе. Дайте нам 32 километра дороги в аренду на сто лет, и вы все сможете ею пользоваться».

Комментарии Баррака стали первым официальным подтверждением сообщений о том, что администрация Трампа предложила управлять коридором через частного американского коммерческого оператора, который выступит в качестве нейтрального гаранта.

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