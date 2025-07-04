«Вбросы Армении не помогут»: Зульфугаров о «схватке» России и США за Зангезурский коридор

В последние дни в информационном поле появились очередные вбросы по теме мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Преимущественно речь идет об армянских медиа, но внимание привлекла публикация на сайте Carnegie Endowment Фонда Карнеги.

Отдельные тезисы в статье «Почему Армения ищет пути нормализации с Турцией» вызывают вопросы и выглядят как попытка продвинуть определенные нарративы:

- Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе остается главным нерешенным вопросом.

- Турция поддерживает позицию Баку по Зангезурскому коридору, но Армения, продвигая проект «Перекресток мира», настаивает на полном контроле над маршрутом и стремится убедить в этом Анкару.

- Вашингтон предлагает американского коммерческого оператора в качестве нейтрального гаранта транспортного коридора, исключая Россию из процесса.

- Москва по этой причине стремится сорвать переговоры и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Мы попросили экс-министра иностранных дел Азербайджана Тофига Зульфугарова выразить свое мнение по этому поводу.

- Как вы думаете, что стоит за продвижением представленных в статье нарративов? Является ли это попыткой сформировать выгодную для Армении информационную повестку?

- Прежде всего, в центре внимания находится кризис, который происходит в российско-азербайджанских отношениях, обсуждаются различные его аспекты. И тут ко всему этому процессу подключаются армянские и проармянские круги, которые на фоне этих событий пытаются тиражировать нарративы, которые отвечают их интересам и позиции.

Например, широко рекламируемый тезис о том, что, мол, Пашинян поехал в Турцию, там о чем-то договорился, и с Азербайджаном они что-то предполагают, и Россия уходит из Южного Кавказа.

Ну, во-первых, Пашиняну для этого вовсе не надо ехать в Турцию, человек уже 7 лет у власти. И он сам, и его окружение говорят о том, насколько они хотят проводить прозападную политику. Но эти разговоры являются ничем иным как колебанием воздуха, потому что за все эти годы не было сделано ничего - от слова «совсем» - для того чтобы устранить подавляющее влияние России в Армении. Под подавляющим - точнее, доминирующим - влиянием я имею в виду весь спектр: экономическое, политическое, в вопросах обороны, безопасности и т.д.

Все эти разговоры закончились только двумя конкретными делами - это устранение в аэропорту «Звартноц» «будочек» с 20-ю офицеров ФСБ и замена их на армянских пограничников. Вся остальная пограничная инфраструктура - как осталась, так и остается под контролем российского ФСБ.

Второй компонент, армяне вроде бы не платят какие-то взносы в ОДКБ. Платят или не платят - неизвестно, но, тем не менее, это преподносится как «величайший» рывок в сторону Запада. Тоже несколько странно. Параллельно с этим мы видим, что укрепляются экономические связи: Армения стала одним из важнейших направлений для обхода антироссийских санкций, кратно разросся товарооборот и т.д.

И вот на фоне этого армянская сторона различными путями делает вбросы о том, что «не сегодня-завтра будет подписан документ» [мирный договор].

Во-первых, ситуация с этим документом, рамочным договором, предельно ясна. Азербайджанской стороной было сказано, что мяч на стороне Армении - она должна выполнить условия по устранению из своей нормативной базы всех позиций, которые предполагают территориальные претензии к Азербайджану.

И сейчас вот эта вся волна неопределенного «оптимизма» там связана именно с тем, что, мол, сейчас «кто-то поедет и подпишет» документ. Но Азербайджан вряд ли подпишет что-либо без выполнения условий, о которых он официально заявил.

А армянская сторона пытается выдать желаемое за действительное - тем самым, еще раз нарабатывая нарратив о том, что, вот, они такие «миролюбивые, стремятся к миру» и т.д.

Однако для того чтобы прийти к миру, к урегулированию, следует выполнять основополагающие элементы, которые могут в дальнейшем привести к нормальным, принятым международным сообществом правилам добрососедства.

Наличие территориальных претензий к соседу ни в коем случае не может быть основой для какого-либо мирного процесса.

- То есть, по-вашему, активное продвижение таких нарративов именно после возникновения напряженности в отношениях между Азербайджаном и Россией, неслучайно.

- Мы знаем, как армянская сторона и ее покровители пытаются использовать любые элементы, которые позволяют ей декларировать свои позиции. Так что я ничего удивительного в этом не вижу.

Во-вторых, армянская сторона всегда находится в постоянном поиске страны, форпостом которой она хочет быть на Кавказе, и для которой она будет выполнять работу, которую всегда выполняла.

Если это так, то понятно, что для армянской стороны вся эта околополитическая суета - это их повседневность. Повторю: ничего удивительного в этом я не вижу.

- А с чем, на ваш взгляд, может быть связан информационный вброс о возможной вовлеченности США в региональные транспортные проекты?

- В Армении прекрасно понимают, что Азербайджан не будет мириться с ситуацией, когда в результате волюнтаризма большевиков его территория была разделена на две части.

Поэтому, опасаясь более жестких действий в свой адрес, пытаются инициировать какой-то процесс. Мол, то Трамп заинтересован, то Россия, то Китай заинтересованы, то Иран имеет какие-то «красные линии», то Индия вдруг не увидела другого способа добраться до Европы, кроме как через этот коридор - шириной где-то 30 с лишним километров.

То есть, знаете, все это фантазии для тех, кто привык к такому роду манипуляциям. На кого они рассчитаны? Наверное, на людей, которые вообще далеки от реальной политики.

- Как вы считаете, может ли быть так, что, поднимая вопрос об интересе США к маршруту, они просто пытаются создать дополнительный контекст для обсуждения своих предложений?

- Ну, это, скажем так, бесполезное занятие. Если в Армении кто-то хочет серьезно говорить, то он должен говорить с Азербайджаном.

А имитировать, что, мол, Трамп заинтересован, Путин заинтересован, Си, или еще кто-то заинтересован – это все хорошо для любителей околополитических спекуляций.