 «Вбросы Армении не помогут»: Зульфугаров о «схватке» России и США за Зангезурский коридор | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Интервью

«Вбросы Армении не помогут»: Зульфугаров о «схватке» России и США за Зангезурский коридор

Фарида Багирова14:30 - Сегодня
«Вбросы Армении не помогут»: Зульфугаров о «схватке» России и США за Зангезурский коридор

В последние дни в информационном поле появились очередные вбросы по теме мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

Преимущественно речь идет об армянских медиа, но внимание привлекла публикация на сайте Carnegie Endowment Фонда Карнеги.

Отдельные тезисы в статье «Почему Армения ищет пути нормализации с Турцией» вызывают вопросы и выглядят как попытка продвинуть определенные нарративы:

- Разблокировка коммуникаций на Южном Кавказе остается главным нерешенным вопросом.

- Турция поддерживает позицию Баку по Зангезурскому коридору, но Армения, продвигая проект «Перекресток мира», настаивает на полном контроле над маршрутом и стремится убедить в этом Анкару.

- Вашингтон предлагает американского коммерческого оператора в качестве нейтрального гаранта транспортного коридора, исключая Россию из процесса.

- Москва по этой причине стремится сорвать переговоры и дестабилизировать ситуацию в регионе.

Мы попросили экс-министра иностранных дел Азербайджана Тофига Зульфугарова выразить свое мнение по этому поводу.

- Как вы думаете, что стоит за продвижением представленных в статье нарративов? Является ли это попыткой сформировать выгодную для Армении информационную повестку?

- Прежде всего, в центре внимания находится кризис, который происходит в российско-азербайджанских отношениях, обсуждаются различные его аспекты. И тут ко всему этому процессу подключаются армянские и проармянские круги, которые на фоне этих событий пытаются тиражировать нарративы, которые отвечают их интересам и позиции.

Например, широко рекламируемый тезис о том, что, мол, Пашинян поехал в Турцию, там о чем-то договорился, и с Азербайджаном они что-то предполагают, и Россия уходит из Южного Кавказа.

Ну, во-первых, Пашиняну для этого вовсе не надо ехать в Турцию, человек уже 7 лет у власти. И он сам, и его окружение говорят о том, насколько они хотят проводить прозападную политику. Но эти разговоры являются ничем иным как колебанием воздуха, потому что за все эти годы не было сделано ничего - от слова «совсем» - для того чтобы устранить подавляющее влияние России в Армении. Под подавляющим - точнее, доминирующим - влиянием я имею в виду весь спектр: экономическое, политическое, в вопросах обороны, безопасности и т.д.

Все эти разговоры закончились только двумя конкретными делами - это устранение в аэропорту «Звартноц» «будочек» с 20-ю офицеров ФСБ и замена их на армянских пограничников. Вся остальная пограничная инфраструктура - как осталась, так и остается под контролем российского ФСБ.

Второй компонент, армяне вроде бы не платят какие-то взносы в ОДКБ. Платят или не платят - неизвестно, но, тем не менее, это преподносится как «величайший» рывок в сторону Запада. Тоже несколько странно. Параллельно с этим мы видим, что укрепляются экономические связи: Армения стала одним из важнейших направлений для обхода антироссийских санкций, кратно разросся товарооборот и т.д.

И вот на фоне этого армянская сторона различными путями делает вбросы о том, что «не сегодня-завтра будет подписан документ» [мирный договор].

Во-первых, ситуация с этим документом, рамочным договором, предельно ясна. Азербайджанской стороной было сказано, что мяч на стороне Армении - она должна выполнить условия по устранению из своей нормативной базы всех позиций, которые предполагают территориальные претензии к Азербайджану.

И сейчас вот эта вся волна неопределенного «оптимизма» там связана именно с тем, что, мол, сейчас «кто-то поедет и подпишет» документ. Но Азербайджан вряд ли подпишет что-либо без выполнения условий, о которых он официально заявил.

А армянская сторона пытается выдать желаемое за действительное - тем самым, еще раз нарабатывая нарратив о том, что, вот, они такие «миролюбивые, стремятся к миру» и т.д.

Однако для того чтобы прийти к миру, к урегулированию, следует выполнять основополагающие элементы, которые могут в дальнейшем привести к нормальным, принятым международным сообществом правилам добрососедства.

Наличие территориальных претензий к соседу ни в коем случае не может быть основой для какого-либо мирного процесса.

- То есть, по-вашему, активное продвижение таких нарративов именно после возникновения напряженности в отношениях между Азербайджаном и Россией, неслучайно.

- Мы знаем, как армянская сторона и ее покровители пытаются использовать любые элементы, которые позволяют ей декларировать свои позиции. Так что я ничего удивительного в этом не вижу.

Во-вторых, армянская сторона всегда находится в постоянном поиске страны, форпостом которой она хочет быть на Кавказе, и для которой она будет выполнять работу, которую всегда выполняла.

Если это так, то понятно, что для армянской стороны вся эта околополитическая суета - это их повседневность. Повторю: ничего удивительного в этом я не вижу.

- А с чем, на ваш взгляд, может быть связан информационный вброс о возможной вовлеченности США в региональные транспортные проекты?

- В Армении прекрасно понимают, что Азербайджан не будет мириться с ситуацией, когда в результате волюнтаризма большевиков его территория была разделена на две части.

Поэтому, опасаясь более жестких действий в свой адрес, пытаются инициировать какой-то процесс. Мол, то Трамп заинтересован, то Россия, то Китай заинтересованы, то Иран имеет какие-то «красные линии», то Индия вдруг не увидела другого способа добраться до Европы, кроме как через этот коридор - шириной где-то 30 с лишним километров.

То есть, знаете, все это фантазии для тех, кто привык к такому роду манипуляциям. На кого они рассчитаны? Наверное, на людей, которые вообще далеки от реальной политики.

- Как вы считаете, может ли быть так, что, поднимая вопрос об интересе США к маршруту, они просто пытаются создать дополнительный контекст для обсуждения своих предложений?

- Ну, это, скажем так, бесполезное занятие. Если в Армении кто-то хочет серьезно говорить, то он должен говорить с Азербайджаном.

А имитировать, что, мол, Трамп заинтересован, Путин заинтересован, Си, или еще кто-то заинтересован – это все хорошо для любителей околополитических спекуляций.

Поделиться:
263

Актуально

Xроника

В Ханкенди стартовал 17-й саммит ОЭС, Президент Азербайджана выступил с речью - ...

Интервью

«Вбросы Армении не помогут»: Зульфугаров о «схватке» России и США за Зангезурский ...

Политика

Президент Ильхам Алиев: В настоящее время на освобожденных территориях живут, ...

Общество

Birmarket - центральная торговая платформа цифровой экосистемы Bir

Интервью

«Вбросы Армении не помогут»: Зульфугаров о «схватке» России и США за Зангезурский коридор

Гюльшан Пашаева о негативных тенденциях в отношениях между Российской Федераций и Азербайджанской Республикой

Удары по ядерным объектам Ирана: Эксперт о возможном изменении радиационного фона на территории Азербайджана

Хаджар Агаева о шокирующей роли в «Əqrəb mövsümü», участии в Венецианском фестивале и не только - ФОТО

Выбор редактора

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Медиапозиционирование Азербайджана: информационная война и soft power

Элегантность и стиль вне времени и трендов: Как Мехрибан Алиева и её дочери переосмысливают моду - ФОТО

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Новости для вас

«Вбросы Армении не помогут»: Зульфугаров о «схватке» России и США за Зангезурский коридор

Гюльшан Пашаева о негативных тенденциях в отношениях между Российской Федераций и Азербайджанской Республикой

Последние новости

В Баку «древние жрецы» предлагают странные ритуалы за деньги - ВИДЕО

Сегодня, 14:55

Представитель АФФА: «Габале» была оказана помощь в размере 700 000 манатов на год

Сегодня, 14:40

«Вбросы Армении не помогут»: Зульфугаров о «схватке» России и США за Зангезурский коридор

Сегодня, 14:30

Коллегия адвокатов обратилась в международные организации в связи с давлением на азербайджанцев в Екатеринбурге

Сегодня, 14:10

В Баку горит открытая территория

Сегодня, 14:00

Президент Азербайджана: В нашей стране очень позитивный инвестиционный климат

Сегодня, 13:58

В Ханкенди стартовал 17-й саммит ОЭС, Президент Азербайджана выступил с речью - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:55

Президент: Азербайджан всегда принимал активное участие в работе ОЭС

Сегодня, 13:50

Президент Ильхам Алиев: В настоящее время на освобожденных территориях живут, работают и получают образование свыше 50 тысяч человек

Сегодня, 13:48

В Баку женщина избила бывшего мужа вилой

Сегодня, 13:45

Президент: Обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении, имеет большое значение

Сегодня, 13:42

Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Сегодня, 13:40

Президент Азербайджана: В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные строительно-восстановительные работы

Сегодня, 13:39

Президент Ильхам Алиев: Организация сегодняшнего Саммита ОЭС в Карабахе, в Ханкенди, имеет особое значение

Сегодня, 13:37

Армянский депутат: Вместо строительства оборонительных рубежей Оганян построил дом на Севане

Сегодня, 13:35

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Ханкенди с Премьер-министром Пакистана - ФОТО

Сегодня, 13:30

Жестокость к животным и зеркальная агрессия: кто кого боится в этой системе?

Сегодня, 13:25

Германская разведка: Россия расширяет применение химоружия в Украине

Сегодня, 13:20

Трамп о разговоре с Путиным: Прогресса нет

Сегодня, 13:10

Трамп анонсировал введение Штатами импортных пошлин в размере 10-70% с 1 августа

Сегодня, 12:55
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45