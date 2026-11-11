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Мерьем Узерли сыграет главную роль в экранизации культового турецкого романа

Феликс Вишневецкий12:12 - Сегодня
Мерьем Узерли сыграет главную роль в экранизации культового турецкого романа

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли исполнит роль Марии Пудер в экранизации одного из самых известных произведений турецкой литературы - романа Сабахаттина Али «Мадонна в меховом манто».

Как сообщает Euronews, продюсерские компании Fikri Harika Production и Saçaklı Film Studios подтвердили подписание контракта с актрисой. Ранее на эту роль также рассматривалась кандидатура Зейнеп Фарах Абдуллах, однако в итоге создатели фильма остановили свой выбор на М.Узерли.

Сценарий картины написал Мерт Дикмен, режиссером выступит Седат Инджи. Съемки планируется провести в Турции и Германии. Значительная часть работы над фильмом пройдет на исторической киностудии Babelsberg в Берлине.

Кто исполнит роль второго главного героя романа - Раифа Эфенди, пока не сообщается. Переговоры с потенциальными кандидатами продолжаются.

«Мадонна в меховом манто» - роман турецкого писателя Сабахаттина Али, впервые опубликованный в 1943 году. Произведение рассказывает о необычной истории любви турецкого мужчины Раифа Эфенди и немецкой художницы Марии Пудер, с которой он знакомится в Берлине.

Роман занимает особое место в турецкой литературе XX века и считается одним из наиболее значимых произведений Сабахаттина Али, став классикой турецкой прозы. Несмотря на то, что произведение было написано более 80 лет назад, оно не утратило актуальности и сегодня пользуется большой популярностью у читателей в Турции и за ее пределами. Роман переведен на множество языков и стал одним из наиболее узнаваемых произведений турецкой литературы на международном уровне.

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