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Мерьем Узерли впервые посетит Баку - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий14:40 - Сегодня
Мерьем Узерли впервые посетит Баку - ВИДЕО

Турецкая актриса Мерьем Узерли, всемирную славу которой принесла роль Хюррем-султан в историческом сериале «Великолепный век», впервые посетит столицу Азербайджана.

Звезда турецких сериалов посетит Азербайджан в связи с премьерным показом фильма «İmroz’da Bahar», в котором она исполнила главную женскую роль - премьера фильма в Баку состоится 4 ноября.

Фильм «İmroz’da Bahar» - романтическая драма режиссера Озджана Алпера, действие которой разворачивается на турецком острове Гекчеада, историческое название которого - Имроз.

В центре сюжета - писатель Ариф (Халит Эргенч), который переживает творческий кризис и отправляется на остров в надежде вновь обрести вдохновение. Там он знакомится с Соней (Мерьем Узерли), потерявшей три года назад мужа и сына. Постепенно между героями возникает близость, которая помогает им столкнуться с пережитой болью и задуматься о возможности начать жизнь заново.

Подчеркнем, что Мерьем Узерли и Халит Эргенч, известные зрителям по ролям Хюррем-султан и султана Сулеймана в «Великолепном веке», вновь встретились на съемочной площадке спустя 15 лет после совместных съемок в сериале.

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