Мерьем Узерли: «Баку навсегда займет особое место в моем сердце» - ФОТО - ВИДЕО

4 ноября звезда сериала «Великолепный век», актриса Мерьем Узерли впервые посетила столицу Азербайджана, где приняла участие в гала-вечере своего нового фильма «İmroz’da Bahar».

«Азербайджан, Баку - вы встретили нас с невероятной теплотой, любовью и открытыми сердцами. Это был незабываемый опыт! Для меня было настоящей честью посмотреть наш фильм вместе с вами и разделить эти особенные моменты. Создать фильм - это одно, но приехать сюда, встретиться с вами, посмотреть вам в глаза, разделить ваши эмоции и найти время для искреннего общения - одна из самых ценных частей всего этого пути», - отмечает М. Узерли в публикации о визите в Баку, которую разместила на своей Instagram-странице с аудиторией более чем 7,8 млн подписчиков.

Актриса подчеркивает, что «ведь в конечном счете фильм - это не только история, которую мы рассказываем на экране»: «Это еще и люди, с которыми мы делимся этой историей, моменты, ради которых мы встречаемся, и воспоминания, которые создаем вместе».

Также Мерьем Узерли выразила благодарность «невероятной команде в Азербайджане, которая так прекрасно все организовала и окружила таким теплым приемом»: «Баку, ты навсегда займешь особое место в моем сердце! До новых встреч!»

Отметим, что, находясь в Баку, звезда сериала «Великолепный век» помимо кинопремьеры, прошедшей в CineMastercard, посетила также и Центр Гейдара Алиева.

Фильм «İmroz’da Bahar» - романтическая драма режиссера Озджана Алпера, действие которой разворачивается на турецком острове Гекчеада, историческое название которого - Имроз.

В центре сюжета - писатель Ариф (Халит Эргенч), который переживает творческий кризис и отправляется на остров в надежде вновь обрести вдохновение. Там он знакомится с Соней (Мерьем Узерли), потерявшей три года назад мужа и сына. Постепенно между героями возникает близость, которая помогает им столкнуться с пережитой болью и задуматься о возможности начать жизнь заново.

Подчеркнем, что Мерьем Узерли и Халит Эргенч, известные зрителям по ролям Хюррем-султан и султана Сулеймана в «Великолепном веке», вновь встретились на съемочной площадке спустя 15 лет после совместных съемок в сериале.