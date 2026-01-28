 Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
RU
На русском
RəsmiKöşə 1news TV
İqtisadiyyat

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

15:05 - Bu gün
Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

2025-ci ilin dövlət büdcəsində dövlət borcuna və öhdəliklərinə xidmətlə bağlı xərclər 2 milyard 399,6 milyon manat təşkil edib.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Maliyyə Nazirliyindən bildirilib.

2025-ci il ərzində dövlət büdcəsinin dövlət borcuna xidmət xərclərindən daxili dövlət borcu üzrə 757,0 milyon manat (əsas borc üzrə 136,8 milyon manat, faiz borcu üzrə 620,2 milyon manat), xarici dövlət borcu üzrə 1342,5 milyon manat olmaqla (əsas borc üzrə 959,7 milyon manat, faiz borcu üzrə 382,8 milyon manat), ümumilikdə 2099,5 milyon manatın ödənilməsi təmin edilib. 2025-ci il üzrə dövlət büdcəsinin dövlət borcuna xidmət xərclərində ümumilikdə 300,1 milyon manat məbləğində qənaət formalaşdırılıb.

1 yanvar 2026-cı il tarixinə Azərbaycanın dövlət borcunun (xarici və daxili) ümumi məbləği 25 milyard 987,5 milyon manat və ya 2025-ci il üzrə 12 milyard 9094,0 milyon manat məbləğində ümumi daxili məhsulun (ÜDM) 20,1 faizini təşkil edir.

1 yanvar 2026-cı il tarixinə beynəlxalq maliyyə bazarlarında yerləşdirilmiş istiqrazlar, habelə əməkdaşlıq etdiyimiz müxtəlif beynəlxalq maliyyə-kredit qurumları və xarici banklarla imzalanmış kredit sazişləri çərçivəsində faktiki istifadə olunmuş hissə üzrə yerinə yetirilmiş öhdəliklər nəzərə alınmaqla xarici dövlət borcu 4813,5 milyon ABŞ dolları və ya ÜDM-in 6,3 faizini təşkil edir.

Daxili dövlət borcunun səviyyəsi isə 2026-cı il 1 yanvar tarixinə 17 milyard 804,5 milyon manat və ya ÜDM-in 13,8 faizi səviyyəsində olub.

Paylaş:
91

Aktual

Siyasət

Azərbaycan və Çin XİN rəhbərləri fikir mübadiləsi aparıblar - YENİLƏNİB

Cəmiyyət

Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında 16 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

İqtisadiyyat

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Cəmiyyət

Horovlu kəndində daha 20 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

İqtisadiyyat

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

“Xaqani Rüstəmov-Ağa Neymətulla” layihəsinin başa çatacağı tarix açıqlanıb

Bakı və ətraf ərazilərdə dəmir yolu şəbəkəsi genişləndirilir - VİDEO

Nazir müavini: Bəzən piyada yolu nəzərdə tutulmayan yerdən keçir

Redaktorun seçimi

Bakıda qorunan ölüm maskaları: Rəşid Behbudov, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül… - FOTO - VİDEO

ASCO-ya sədr təyin olunan Əfqan Cəlilovun DOSYESİ

“Bank Melli Iran”-ın qəribə hekayəsi: Bakının ən qeyri-adi maliyyə qurumunun hesabatının içində nələr var?

Bəzi banklar “ölməlidir”: Azərbaycan təcrübəsinin müsbət nəticələri

2025-ci ildə Azərbaycanda kadr islahatları: Prezidentin vəzifəyə təyinatları və azad etdiyi şəxslər - YENİLƏNİB

Sizin üçün xəbərlər

Bankların dayanıqlılığı güclənir: “Moody’s” Azərbaycanı qiymətləndirdi

Qızılın qiyməti 5 min dolları ötüb

Xəzər rayonunun bəzi ərazilərində işıq olmayacaq

AZAL pərakəndə satış üzrə NDC strategiyasının inkişafı üçün “Accelya” ilə əməkdaşlığa başlayır

Son xəbərlər

Bir ildə 5 nəfər valideynlik hüququndan məhrum edilib, 6 işə məhkəmədə baxılır

Bu gün, 17:50

Uyğunsuzluq aşkarlanan 3 ton araxis məhsulunun satışa çıxarılmasının qarşısı alınıb

Bu gün, 17:33

Azərbaycan və Çin XİN rəhbərləri fikir mübadiləsi aparıblar - YENİLƏNİB

Bu gün, 17:22

Bakıda yağıntı intensivləşəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:13

Bir ildə 65 nəfər təqsirləndirilən şəxs Azərbaycana ekstradisiya edilib

Bu gün, 16:56

Bakıda oğurluq etdikləri evlərin kameralarını sındıran şəxslər saxlanılıb - VİDEO

Bu gün, 16:39

Sahibə Qafarova Omanda səfərdədir

Bu gün, 16:20

Elçin Quliyev generalı rəis təyin etdi

Bu gün, 16:08

QS Avropa reytinqində Azərbaycan universitetlərinin sayı ilk dəfə 15-ə yüksəlib

Bu gün, 15:48

Gözəllik salonunda tərk edilən bacı-qardaşla bağlı - Rəsmi açıqlama

Bu gün, 15:39

Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasında 16 məsələ müzakirə olunacaq - SİYAHI

Bu gün, 15:11

Azərbaycanın dövlət borcu açıqlanıb

Bu gün, 15:05

Rəşad Nəbiyev ölkənin qabaqcıl İKT şirkətləri ilə əsas çətinlikləri müzakirə edib

Bu gün, 14:45

“TikTok”da özünü hüquqşünas kimi təqdim edən şəxs həbs olunub

Bu gün, 14:30

Horovlu kəndində daha 20 ailəyə evlərinin açarları təqdim olunub - YENİLƏNİB

Bu gün, 13:56

“Xaqani Rüstəmov-Ağa Neymətulla” layihəsinin başa çatacağı tarix açıqlanıb

Bu gün, 13:48

Metroda sıxlığın qarşısını almaq üçün 11 müvəqqəti avtobus xətti yaradılacaq

Bu gün, 13:27

Bakı və ətraf ərazilərdə dəmir yolu şəbəkəsi genişləndirilir - VİDEO

Bu gün, 13:20

Tikinti işləri ilə bağlı bu küçədə yollar tam bağlanacaq

Bu gün, 12:59

Nazir müavini: Bəzən piyada yolu nəzərdə tutulmayan yerdən keçir

Bu gün, 12:40
Bütün xəbərlər