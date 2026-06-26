 Yaponiyada 5,8 maqnitudada zəlzələ baş verib | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Yaponiyada 5,8 maqnitudada zəlzələ baş verib

First News Media09:31 - Bu gün
Yaponiyada 5,8 maqnitudada zəlzələ baş verib

Yaponiyada 5,8 maqnitudada zəlzələ olub.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Milli Meteorologiya Agentliyi xəbər verib.

Məlumata görə, zəlzələnin episentri Tokio yaxınlığında yerləşən Tiba prefekturasında, ocağı 50 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Tələfat və ya dağıntı barədə məlumat verilmir. Zəlzələdən dərhal sonra sunami xəbərdarlığı verilsə də, bir neçə dəqiqə sonra xəbərdarlıq ləğv edilib.

Yeraltı təkanlar Tokioda da hiss olunub.

Xatırladaq ki, iyunun 25-də Yaponiyada 7,2 maqnitudada zəlzələ olub, nəticədə 10 nəfər xəsarət alıb.

Paylaş:
168

Aktual

Cəmiyyət

Bu gün Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri Günüdür

Cəmiyyət

Sabah Bakıda leysan gözlənilir

Siyasət

Türkiyə MN Azərbaycanı Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik edib

Cəmiyyət

Zakir Həsənov Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunu təbrik edib

Dünya

Yaponiyada 5,8 maqnitudada zəlzələ baş verib

Venesuelada güclü zəlzələlər: 32 nəfər ölüb, yüzlərlə yaralı var

Tramp: İran nüvə obyektlərinə uzunmüddətli yoxlamalara razılaşıb

Fransada rekord istilər: 1947-ci ildən bəri ən isti gecə qeydə alındı

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

İtaliyada həddindən artıq istilərə görə 8 şəhərdə həyəcan siqnalı verildi

Kamçatka sahillərində güclü zəlzələ baş verib

Britaniyada iki sərnişin qatarı toqquşub, maşinist ölüb, 89 nəfər yaralanıb

Tramp: İran nüvə obyektlərinə uzunmüddətli yoxlamalara razılaşıb

Son xəbərlər

DİN: İtkin düşən 6 nəfər tapılıb

Bu gün, 15:22

Hava ilə bağlı növbəti xəbərdarlıq: Leysan, dolu və sel təhlükəsi

Bu gün, 14:53

Nəsimi rayonunda oğurluq edən şəxslər saxlanılıblar

Bu gün, 14:39

Naxçıvanda yeniyetmə cüdoçu vəfat edib

Bu gün, 14:02

Sabah Bakıda leysan gözlənilir

Bu gün, 13:42

Türkiyə MN Azərbaycanı Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə təbrik edib

Bu gün, 13:27

Güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 13:12

Bakıda hərbi orkestrlərin müşayiəti ilə keçirilən yürüşlər başa çatıb - YENİLƏNİB

Bu gün, 12:50

Əmtəə bazarlarında qızıl və gümüş ucuzlaşıb

Bu gün, 12:34

Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 61 nəfər saxlanılıb

Bu gün, 12:19

İstisuda dağlıq-meşəlik ərazidə itkin düşən 8 nəfər xilas edilib

Bu gün, 11:56

Ölkə ərazisinin bəzi yerlərində leysan yağır - FAKTİKİ HAVA

Bu gün, 11:38

Lənkəranda 26 kiloqram narkotik aşkarlanıb

Bu gün, 11:23

Azərbaycan nefti bahalaşıb

Bu gün, 11:13

Kamaləddin Qafarov: “Milli Ordumuz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü  tam şəkildə bərpa etdi”

Bu gün, 11:00

Azərbaycandan Ermənistana 18 vaqon benzin və 8 vaqon dizel yanacağı göndərilib

Bu gün, 10:57

Zakir Həsənov Silahlı Qüvvələr Günü münasibətilə Azərbaycan Ordusunu təbrik edib

Bu gün, 10:40

AZAL təyyarə parkına ilk yeni nəsil “Airbus A321neo”nu əlavə edib - FOTO - VIDEO

Bu gün, 10:29

Bakı və bölgələrdə narkotik əməliyyatı: 46 kq narkotik dövriyyədən çıxarıldı

Bu gün, 09:44

Yaponiyada 5,8 maqnitudada zəlzələ baş verib

Bu gün, 09:31
Bütün xəbərlər