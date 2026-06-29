 Almaniyada anomal istilərə görə 26 nəfər suda boğularaq ölüb | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Almaniyada anomal istilərə görə 26 nəfər suda boğularaq ölüb

First News Media16:55 - Bu gün
Almaniyada anomal istilərə görə 26 nəfər suda boğularaq ölüb

Almaniyada anomal istilərdən xilas olmağa çalışan 26 nəfər suda boğularaq ölüb.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Almaniya Xilasedicilər Assosiasiyası (DLRG) bildirib.

Ekstremal yüksək temperaturlar fonunda minlərlə sakin sərinləmək üçün göllərə, çaylara və açıq hovuzlara üz tutub. Lakin suda istirahət faciəvi hadisələrlə nəticələnib.

DLRG-nin məlumatına görə, iyunun 26-28-də ölkədə 26 nəfər boğulub.

Bununla yanaşı, təkcə iyunun 25-i suda ən azı 7 ölüm halı qeydə alınıb.

Bundan əlavə, müxtəlif su hövzələrində çimən azı 8 nəfər reanimasiyaya çatdırılıb.

Qeyd olunur ki, faciələrin əksəriyyəti çimmək üçün təchiz olunmamış su hövzələrində - çaylarda və karyer göllərində baş verib. Belə yerlər dərinliyin qəfil dəyişməsi, soyuq sualtı axınlar və dibin mürəkkəb relyefi səbəbindən daha təhlükəli hesab olunur.

Paylaş:
147

Aktual

Cəmiyyət

İyulun hava proqnozu açıqlandı: bəzi rayonlarda temperatur 42 dərəcəyə çatacaq

Cəmiyyət

Azərbaycan iyunun son gününə qeyri-sabit hava ilə daxil olacaq

İqtisadiyyat

Azərbaycanda elektron ticarətdə “ƏDV geri al” mexanizmi tətbiq oluna bilər

İqtisadiyyat

AZQR vasitəsilə həyata keçirilən ödənişlərin sayı 40 milyona yaxınlaşıb

Dünya

Tokayev: Qazaxıstan Gürcüstanı strateji tərəfdaş kimi qiymətləndirir

ABŞ-də 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Uitkoff və Kuşner Dohada İranla danışıqlar aparacaq

Almaniyada anomal istilərə görə 26 nəfər suda boğularaq ölüb

Redaktorun seçimi

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

“Yeni Klinika”ya direktor təyin edilən Qalib İmanov KİMDİR? - DOSYE

“Biz nə vaxta qədər müxtəlif ölkələrin təhsil modellərindən danışacağıq?” - Ekspertlərdən ŞƏRH

Sizin üçün xəbərlər

Almaniyada anomal istilərə görə 26 nəfər suda boğularaq ölüb

Tramp: İran nüvə obyektlərinə uzunmüddətli yoxlamalara razılaşıb

Yaponiyada 5,8 maqnitudada zəlzələ baş verib

Lukaşenko Si Cinpinlə Pekində görüşdü

Son xəbərlər

Tokayev: Qazaxıstan Gürcüstanı strateji tərəfdaş kimi qiymətləndirir

Bu gün, 17:55

Küləkli hava ilə bağlı sarı XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:51

ABŞ-də 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

Bu gün, 17:47

Xətai rayonunda məişət tullantıları yığılan ərazidə YANĞIN

Bu gün, 17:29

Uitkoff və Kuşner Dohada İranla danışıqlar aparacaq

Bu gün, 17:25

Avant Nova-da cəmi 15% ilkin ödənişlə mənzil sahibi olun - FOTO

Bu gün, 17:11

ADY yay qrafikinə keçir

Bu gün, 17:10

Almaniyada anomal istilərə görə 26 nəfər suda boğularaq ölüb

Bu gün, 16:55

Tramp: Neftin qiyməti aşağı düşür

Bu gün, 16:47

Silk Way West Airlines və CargoAi Air Cargo China 2026 sərgisində rəqəmsal tərəfdaşlıq sazişi imzalayıb

Bu gün, 16:44

Sinoptiklərdən xəbərdarlıq: güclü yağış, dolu və sel gözlənilir

Bu gün, 16:39

Nazirdən qərar: Məktəblərdə dərs vaxtı telefondan istifadə qadağan edildi

Bu gün, 16:34

İyulun hava proqnozu açıqlandı: bəzi rayonlarda temperatur 42 dərəcəyə çatacaq

Bu gün, 16:26

Almaniyada silahlı hücum: Ölənlər var

Bu gün, 16:16

"Nəriman Nərimanov" metrosu ətrafında bu obyektlər sökülür

Bu gün, 16:07

Sabah bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Bu gün, 15:54

Sumqayıt və Abşeronda qurbağaların kütləvi yayılması müşahidə olunur - VİDEO

Bu gün, 15:51

Sürücü hazırlığına investisiya niyə vacibdir? - FOTO

Bu gün, 15:25

Şəmkirdə yeniyetmənin meyiti tapılıb

Bu gün, 15:12

Metronun Bənövşəyi xətti üzrə yay qrafikinə keçilir

Bu gün, 15:08
Bütün xəbərlər