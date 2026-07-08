“Level Tower”: ultra-premium “Klub evi”, Bakının tam ürəyində yeni həyat səviyyəsi - MÜSAHİBƏ
Bakının daşınmaz əmlak bazarı 2026-cı ilə bir il əvvəlkindən daha əmin addımlarla qədəm qoyub.
Ehtiyatlı 2024-cü ildən sonra, ötən il bazara həm qiymət artımını, həm də investorların marağını qaytardı.Azərbaycan Beynəlxalq Bankının (ABB) araşdırmasına görə, 2025-ci ildə ilkin mənzil bazarı nəinki bərpa olundu, həm də təkrar bazarla müqayisədə mövqeyini nəzərəçarpacaq dərəcədə gücləndirdi, yeni tikililər ilə hazır mənzillər arasında əvvəllər hiss olunan qiymət fərqi demək olar ki, yox oldu.
Daşınmaz əmlak gəlirliliyi bank depozitləri və qiymətli kağızlarla rəqabət aparan qoruyucu aktiv kimi nüfuzunu bir daha təsdiqlədi.
Bununla yanaşı, premium mənzil alıcıları nəzərəçarpacaq dərəcədə daha tələbkar olublar və bu, yəqin ki, son illərin ən böyük dəyişikliyidir. Bu gün sadəcə gözəl bina tikib ona “premium” adı vermək kifayət deyil: xüsusən də bir çox digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da mənzillərin qanunvericiliklə müəyyən olunmuş təsnifatı yoxdur və hər bir tikinti şirkəti “biznes”, “premium”, “ultra-premium” anlayışlarına öz mənasını yükləyir. O layihələr qalib gəlir ki, onların mövqeləndirilməsinin arxasında konkret göstəricilər — tavanların hündürlüyü, tikinti sıxlığı, mühəndislik, xidmət səviyyəsi dayanır.
Məhz bu kontekstdə “Level Tower” layihəsi böyük maraq doğurur.
Bu, 2015-ci ildən bazarda fəaliyyət göstərən və Ağ Şəhərdəki “Breeze Tower” yaşayış kompleksi ilə tanınan “Level Construction” şirkətinin ilk müəllif layihəsidir. 14 mərtəbəli qüllə Yasamal rayonunda, Mikayıl Müşfiq və İsmayıl bəy Qutqaşınlı küçələrinin kəsişməsində — Mərkəzi Park, “Flame Towers” və metroya piyada məsafədə tikilir, mənzillərin əksəriyyətindən isə Xəzər dənizinə birbaşa mənzərə açılır.
Tikintinin 2028-ci ilin ikinci yarısında başa çatdırılması planlaşdırılır.
Şirkətin premium mənzil anlayışına nə daxil etdiyi və niyə məhz butik, klub formatına üstünlük verildiyi barədə “Level Tower” layihəsinin rəhbəri Orxan Əliyev ilə danışdıq.
— Bazardan başlayaq. Əmlak bazarı 2024-cü ili gözləmə rejimində keçirdi, lakin 2025-ci ildə bərpa mərhələsinə keçdi. Layihənin məhz indiki mərhələdə – xüsusilə də yuxarı seqmentdə alıcıların daha seçici olduğu bir dövrdə bazara təqdim edilməsinin əhəmiyyəti nədir?
— Azərbaycanın daşınmaz əmlak bazarı uzun illərdir ki, sabit, mən deyərdim ki, mühafizəkar artım nümayiş etdirir və alıcı üçün bu, həmişə qorunan aktiv olub. Müstəqillik qazanandan bəri ölkədə daşınmaz əmlak qiymətlərinin aşağı düşdüyü bir dövr xatırlamıram. Bizə də təsir edən qlobal böhranlar olub, lakin o zaman artım yavaşlayıb, çökmə baş verməyib.
Premium mənzil alıcısının daha seçici olması isə normaldır və məncə, doğrudur. Bu gün insan mənzili dərhal almır: tikinti şirkətini, onun reputasiyasını, əvvəlki layihələrini araşdırır. Xüsusən də qiymətin yüksək olduğu premium seqmentdə. Biz bazara məhz o vaxt daxil oluruq ki, çox tikən deyil, dəqiq — konkret, şüurlu tələbə uyğun tikən qalib gəlir. Və biz bunda risk yox, öz üstünlüyümüzü görürük.
— Azərbaycanda mənzillərin rəsmi təsnifatı yoxdur: “premium” sözünü hər kəs özünəməxsus şəkildə şərh edir. “Level” adının özü “səviyyə”yə işarə edir. Bu anlayışa konkret olaraq nəyi daxil edirsiniz? Axı mühafizə, resepsiyon, mərkəzi istilik sistemi bu gün demək olar ki, hər bir normal yeni tikilidə var.
— Haqlısınız, ümumi istilik sistemi, resepsiyon, mühafizə, yeraltı parkinq, uşaq meydançaları, giriş lobbi zonası — bütün bunlar bazarda çoxdandır var və biz də, təbii ki, bunları təklif edirik. Lakin layihəni bir pillə yuxarı qaldıran bunlar deyil. Bizim üçün “Level” adı Bakıda keyfiyyətli mənzil təminatında yeni bir səviyyəni bazarda bərqərar etmək iddiasıdır, bunu isə detallarla doldurmaq lazımdır.
Yeni tikililərin sakinlərinin ən çox şikayət etdiyi problemlərdən birini misal gətirim — nazik divarlar. Qonşunun musiqisi, danışıqlar, yuxarıdan uşaq qaçışı, ayaq səsləri, yerdə sürülən çamadan. Bu, daimi diskomfort mənbəyidir. Bizdə mərtəbələr və mənzillər arasında xüsusi səs izolyasiyası sistemi nəzərdə tutulub ki, bu da problemi demək olar ki, tamamilə həll edir: qonşular sadəcə bir-birini eşitmirlər.
Daha sonra — adətən mövcud olmayan xidmət detalları. Birinci mərtəbədə resepsiyonu olan lobbi ilə yanaşı, şəxsi sürücülər və köməkçilər üçün ayrıca gözləmə otağı olacaq ki, onların öz zonaları olsun. Ümumi istifadə üçün şöminə (buxarı) zonası olacaq. Kuryerləri qəbul etmək üçün ayrıca yer olacaq — pandemiyadan sonra çatdırılma gündəlik həyatın bir hissəsinə çevrilib və evin sifarişi və ya bağlamanı rahat qəbul etmək üçün bir zonası olması məntiqlidir. Üstəlik, gizliliyin özü: bu, cəmi 60 mənzildən ibarət klub formatıdır. Və əlbəttə ki, yerləşmə yeri — Bakının tam mərkəzi, parkların yaxınlığı, şəhərin əsas nöqtələrinə piyada məsafədə olması.
— Texnologiyanı qeyd etdiniz. Bu, məişət səviyyəsində özünü necə göstərir?
— Bizdə “Ağıllı ev” sistemi olacaq. Sadə bir ssenari: siz evdə yoxsunuz və qapıya kimsə yaxınlaşıb. Məsələn, valideynləriniz gəlib, amma açarları yoxdur. Siz öz telefonunuzdan kamerada mənzilin zəngini kimin vurduğunu görürsünüz və qapını uzaqdan aça bilirsiniz. Tələsməyə ehtiyac yoxdur: bir mərtəbə aşağıda idmanla məşğul olursunuz və ya mağazaya çıxmısınız, lakin eyni zamanda qapınıza kimin və nə üçün yaxınlaşdığına tam nəzarət edirsiniz. Bunlar bütövlükdə tamamilə fərqli bir həyat səviyyəsi hissi verən xırda detallardır.
— Layihədə 13 yaşayış mərtəbəsində cəmi 60 mənzil var — hər mərtəbəyə orta hesabla beş mənzil düşür. Bu miqyasda bir bina üçün bu, qeyri-adi dərəcədə aşağı sıxlıqdır. Bu, gizliliyə edilmiş şüurlu bir seçimdir?
— Tamamilə şüurlu bir seçimdir — həm gizliliyə, həm də evin klub formatına əsaslanır. Biz bunu hələ başlanğıcda bazarı təhlil edərək özümüz üçün qərara aldıq: bu gün məhz premium, klub tipli mənzillərə kəskin ehtiyac var. Mənim fikrimcə, premium mənzil böyük sayda sakini olan 400–500 mənzildən ibarət ola bilməz. Klub evi, yüksək qiymət, mərkəzi lokasiya — mənim üçün bu, gizlilik və təhlükəsizlik, hər mərtəbədə beş mənzil olmaqla cəmi 60 mənzildən ibarət bir həyat deməkdir. Bu, lap əvvəldən əsas ideya idi: daha az mənzil və klub formatı. Biz bunun üzərində işləmişik.
— Son illərin bazarı yığcamlığa doğru gedib: Bakıda mənzilin orta sahəsi təxminən 87 kvadratmetrə qədər azalıb. Sizin sıranızda isə 270 kvadratmetrə qədər formatlar var və planlaşdırmaların öz adları var — Aura, Horizon, Zenith, Grand, Pearl, Prestige, Signature, Exclusive. Ümumi trendin əksinə olan bu gediş hansı alıcıya hesablanıb?
— Doğru qeyd etdiniz: yaşayış sahələrinin kiçilməsi trendi artıq uzun illərdir davam edir və bu, təkcə Bakıda deyil. Amerika, Avropa, Rusiya, Türkiyə bazarları — hamısı birmənalı olaraq daha kiçik sahələrə doğru gedir, çünki həm kvadratmetrin qiyməti, həm də kommunal xərclər (qaz, elektrik və s.) artır. İnsanlar daha az xərcləyərək öz evlərində yaşamaq istəyirlər. Bu, ümumi trenddir və Bakı da bunu izləyir.
Bizim sıramızda həqiqətən fərqli formatlar var. Ən kiçik mənzil 59 kvadratmetrdir, bu, ikiotaqlı studiyadır. Ən böyüyü 270 kvadratmetrdir, lakin kompleksdə belə mənzil cəmi birdir. Bu, sonuncu mərtəbədə, dörd metr hündürlükdə tavanları olan eksklüziv bir mənzildir, bir növ penthausdur. O, təkdir, kütləvi məhsul deyil və ümumi trenddən kənara çıxmaq demək deyil — bizim Bakı trendimiz bu gün məhz daha kiçik sahələrə doğrudur. Sadəcə, biz bu tək mənzili layihənin mirvarisi hesab edirik: bir ailə üçün eksklüziv. Layihədə ikinci belə böyük sahə yoxdur.
— Layihənin memarı kimdir və hansı həllər binanı tipik deyil, müəllif layihəsi edir?
— Layihənin memarlığını baş ofisi İstanbulda yerləşən Türkiyənin "SP Architects" memarlıq bürosu hazırlayıb. Bu, Türkiyədə, Azərbaycanda, Avropada və s. böyük layihələndirmə təcrübəsi olan Türkiyənin ən böyük dizayn və memarlıq bürolarından biridir. Onlarla əməkdaşlıq edərək ən tələbkar auditoriyanın istəklərini əks etdirən bir layihə hazırladıq. Yeri gəlmişkən, qeyd etmək istəyirəm ki, türkiyəli mütəxəssislər tərəfindən layihəmizin seysmik davamlılıq məsələləri də nəzərə alınıb, 8 ballıq zəlzələyə tab gətirə bilir. Həmçinin mənzillərin daxili planlaşdırılmasında sahə itkisinin minimuma endirilməsinə xüsusi önəm verilib. Mənzillərimizdə xanımların bəyənəcəyi xüsusiyyətlər — camaşırxana otaqlarının, ütüləmə sahəsinin, qonaq sanitar qovşağının və s. olmasıdır.
Onun premiumluğu və yeni həlləri nədədir? İlk növbədə — havalandırılan fasad və şüşələnmə. Fasad sahəsinin təxminən 50%-ni şəhərin mərkəzinə və Xəzər dənizinə gözəl mənzərələr açan panoram pəncərələr tutur. Hər mərtəbədəki beş mənzildən demək olar ki, dördü dənizə birbaşa, qarşısı kəsilməz mənzərəyə malikdir — bakılılar üçün isə bu, həmişə xüsusi dəyərdir: həm prestij, həm də o sakit atmosfer.
Fasadlar mərmər tərkibli qranit-keramikadan hazırlanıb. Bu materiallar yayda sərini saxlamağa kömək edir — kondisionerə daha az ehtiyac qalır — qışda isə istiliyi saxlayır, beləliklə istiliyə də daha az enerji sərf olunur. Yüksək keyfiyyətli izolyasiya materiallarından istifadə olunur. Ekologiyaya xüsusi vurğu etdik: evin ətrafındakı ərazi kimi bütün eyvanlar da yaşıllaşdırılıb. Burada çoxillik və sarmaşan bitkilər əkilir. Bina və onun ətrafı həqiqətən yaşıl olacaq. Bu, Türkiyə bürosu ilə birlikdə xüsusi olaraq üzərində işlədiyimiz detaldır.
— Tavanların hündürlüyü nə qədərdir və alıcı mənzili hansı vəziyyətdə təhvil alır — təmirli yoxsa “white box “(təmirsiz, ağardılmış)?
— Bütün mərtəbələrdə standart tavan hündürlüyü 3 metr 45 santimetrdir. Bu, kifayət qədər yüksəkdir: bu gün Bakı bazarında tipik hündürlük 3,15–3,30-dur, biz isə özümüzü premium mənzil kimi mövqeləndiririk. Üst, on dördüncü mərtəbədə isə tavanlar dörd metrdir, oradakı mənzillər daha eksklüzivdir.
Bütün mənzillər "white box" formatında — daxili suvaq işləri görülmüş, qeyd etdiyim izolyasiya materialları və sanitar qovşaqlarda hidroizolyasiya ilə təhvil verilir. Niyə məhz hazır təmir yox, “white box”? Hesab edirəm ki, seçici auditoriya materiallara qarşı çox tələbkardır: hər kəsin rəng qamması, keramikanın keyfiyyəti, bəzək materialları, mətbəx mebeli haqqında öz təsəvvürü var. Biz müştərini standart çərçivələrə salmaq istəmirik. Ona görə də mənzili “white box” formatında təhvil veririk, daha sonra isə hər bir sakin onu öz zövqünə uyğun dizayn edir və mebellə təchiz edir.
— Sakinlər üçün infrastruktura nələr daxildir? Premium formata xas olan hovuz, spa və ictimai zonalar nəzərdə tutulubmu?
— Ondan başlayım ki, layihə şəhərin mərkəzindədir, mərkəz isə həmişə parkinq çətinliyi deməkdir. Buna görə də sakinlər üçün iki səviyyəli yeraltı parkinq nəzərdə tutulub: 60 mənzilə — 122 avtomobil yeri. Yəni hər ailəyə ən azı iki avtomobil düşür.
Elektromobillərlə bağlı qlobal trendi də nəzərə almışıq: parkinqdə enerji doldurma cihazları olacaq ki, avtomobili birbaşa evin altında doldurmaq mümkün olsun.
Parkinqdən əlavə, bizdə ayrıca idman zalı nəzərdə tutulub — o, sakinlər üçün pulsuz olacaq, kardio və güc zonaları, həmçinin uşaqlar üçün idman meydançası olacaq. Yoqa və pilates üçün də ayrıca otaq olacaq, bu da rezidentlər üçün pulsuzdur.
Hovuz məsələsini şüurlu olaraq layihəyə daxil etmədik: kompleks butik xarakterlidir, ölçülərinə görə yığcamdır və orada tamdəyərli hovuz zonası yerləşdirməyə yer yoxdur. Lakin spa zonası, yoqa, pilates və idman bloku sakinlər üçün mütləq əlçatan olacaq.
— Konsyerj xidməti və peşəkar idarəetmə şirkəti olacaqmı? Bina təhvil verildikdən sonra ona kim xidmət göstərəcək? Çox vaxt məhz istismar səviyyəsi həqiqi premiumu sadəcə keyfiyyətli yeni tikilidən fərqləndirir.
— Çox doğru sualdır. Premium mənzil konsyerj xidmətinin olmasını nəzərdə tutur — və sakinlərin hər növ istək və xahişlərini dəstəkləmək üçün bizdə bu xidmət mütləq 24 saat rejimində olacaq.
İdarəetmə şirkətinə gəlincə — bu, mənim fikrimcə, Bakı bazarının böyük problemidir. Binalar tikilir, lakin binanı düzgün idarə etməyi bacaran, təhvil verildikdən iki və ya beş il sonra da rahatlıq və keyfiyyətin qorunub saxlanmasını təmin edən peşəkar komandalar demək olar ki, yoxdur. Adətən tikinti şirkəti öz binasını özü idarə edir. Biz fərqli addım atmaq niyyətindəyik: mənzillər təhvil verildikdən və mülkiyyət rəsmiləşdirildikdən sonra bina tender vasitəsilə seçəcəyimiz peşəkar komandanın idarəetməsinə veriləcək.
Mən əminəm ki, tikinti şirkətləri sonradan binanı keyfiyyətlə idarə edə biləcək insanlar deyil. Tikinti şirkətinin işi yaxşı ev tikməkdir, xidmət və istismar isə peşəkar autsorsinq şirkətinin üzərinə düşməlidir. Biz "Level Construction" olaraq gələcəkdə binanı müstəqil şəkildə idarə etməyi planlaşdırmırıq. Həyat prinsipimiz sadədir: qoy hər kəs güclü olduğu işlə məşğul olsun. Ona görə də peşəkarları işə götürəcəyik və onların işinə nəzarət edəcəyik.
— Lokasiya— Mikayıl Müşfiq və İsmayıl bəy Qutqaşınlı küçələrinin kəsişməsi, yaxınlıqda mərkəz, metro, Flame Towers, dəniz panoraması var. Bu nöqtə məhz premium format üçün niyə dəyərlidir və burada dəyərin artım potensialını görürsünüzmü?
— Ərazinin tikintidən öncəki yoxlaması göstərdi ki, şəhərin mərkəzinə və dənizə açılan, qarşısı kəsilməyən mənzərələr təkcə üst mərtəbələrdən deyil, artıq üçüncü mərtəbədən açılır. Yəni faktiki olaraq istənilən alıcı Xəzər mənzərəsinə çıxış əldə edir.
Bəzən deyirlər ki, Yasamal qiymət baxımından Nərimanov və Nəsimi rayonlarından geri qalır. Mən bununla razılaşmıram. Yasamal çox böyükdür; bəli, onun daha ucuz hissələri var, lakin Mərkəzi Parkın, Nərimanov heykəlinin, “Flame Towers”-ın yanındakı ərazi — mahiyyət etibarilə Bakının amfiteatrıdır, haradan ki, gözəl mənzərələr açılır və hətta havası şəhərin alçaq hissələrinə nisbətən daha təmizdir. Burada qiymət birmənalı olaraq daha yüksəkdir. Səbail rayonunun şəhərin ənənəvi mərkəzi olaraq daha baha olması ilə razılaşardım, lakin məhz Mərkəzi Parkın yanındakı bu lokasiya, ərazinin yenilənməsi və köhnə mənzillərin sökülməsi proqramını nəzərə alaraq, böyük artım potensialına malikdir.
Mənim proqnozum: layihə başa çatanadək, 2028-ci ilin sonuna qədər bu ərazidə və bizim binamızda qiymət ən azı 40% artacaq. İnvestor üçün bu, cəlbedici rəqəmdir — istər icarə gəliri üçün, istər hazır obyektin təkrar satışı üçün, istərsə də şəxsi yaşayış üçün alınsın. İki il ərzində 40–50% artım bu gün Azərbaycan bazarındakı istənilən bank məhsulundan daha yüksəkdir. Üstəlik, tikintinin maya dəyəri artır, materiallar bahalaşır, yeni tikinti əmsalları isə şəhərdə mərtəbəliliyi azaldır — bütün bunlar, mənim fikrimcə, yaxın illərdə qiymətləri yalnız yuxarı itələyəcək.
— Birinci mərtəbə kommersiya üçün ayrılıb. Hansı icarəçi qrupunu görürsünüz və bu, evin imicinə necə təsir edəcək?
— Burada yenə də hər şey lokasiyaya söykənir. Müşfiq və Qutqaşınlı kəsişməsi — şəhərin mərkəzidir, həm avtomobil, həm də piyada trafiki baxımından çox canlı bir yerdir. Ona görə də birinci mərtəbədəki riteyl (pərakəndə satış sahəsi) həm investorlar, həm də yaxınlıqdakı evlərin sakinləri üçün maraqlı olacaq.
Lakin evin premiumluğunu nəzərə alaraq, orada canlı musiqili restoranlar, böyük ərzaq marketləri və s. olmayacaq. Biz daha sakit bir atmosfer yaratmaq istəyirik. Daha çox tanınmış brendlərin kofeşopları, franşizalar, şirniyyat kafeləri, çay və kofe — bu gün Bakıda aktual və trenddə olan obyektlər olacaq. Birinci mərtəbənin obyektlərinin qarşısında terras nəzərdə tutulub, beləliklə sakinlərin və qonaqların əlinin altında həmişə kofeşop və ya kafe olacaq. Kitab mağazası da mümkündür. Bir sözlə, insanların sıx toplaşmadığı, səs-küyün və daimi mal boşaldılmasının olmadığı formatlar. Biz ilk növbədə rezidentlərimizin dincliyini düşünürük.
— Mənzillərin qiymət diapazonu necədir və satışın startında hansı şərtlər qüvvədədir?
— Beləliklə, oxucuları ən çox maraqlandıran suala gəldik. İlkin ödəniş 40%-dir. Daha sonra iki il ərzində alıcı qalan məbləği heç bir faiz və əlavə bank xərcləri olmadan birbaşa bizə hissə-hissə ödəyə bilər. Faktiki olaraq, bu, daxili faizsiz hissə-hissə ödənişdir.
Əlbəttə ki, bank ipotekasından da istifadə etmək olar — eyni 40% ilkin ödəniş və daha uzun — 10–15 illik — müddət; lakin bu artıq öz faizləri olan bank məhsuludur.
Qiymətlər mərtəbədən, planlaşdırmadan, otaqların sayından asılıdır. Bununla belə, biz satışda çevikik: müştərinin qarşılıqlı təkliflərinə baxmağa və həm layihənin statusuna, həm də alıcının maraqlarına uyğun şərtlər tapmağa hər zaman hazırıq. Bizim üçün əsas olan gələcəkdə müştərinin məmnunluğudur.
— Hədəf rezidentinizi necə görürsünüz?
— Bunlar biznes seqmentinin insanları və investorlardır. Mərkəzi lokasiyada icarə gəliri və aktivin artan dəyəri ilə maraqlananlar. Bakıda belə unikal lokasiyalar getdikcə azalır: tikinti şirkətləri əsasən şəhər kənarına — Xırdalan, Masazır tərəfə gedirlər, bura isə artıq mərkəz deyil, Bakının böyüdüyü ərazilərdir.
Bizim auditoriyamız — özəl və dövlət korporasiyalarının top və orta menecmenti, neft-qaz şirkətlərinin menecmenti, özəl klinikaların həkimləri, bankların və sığorta şirkətlərinin top və orta menecmenti, həmçinin Azərbaycan və yaxın xaricdən olan investorlardır, yəni mənzil dəyərinin sabit artımında və uzunmüddətli icarə gəlirində maraqlı olan şəxslərdir.
— Təhvil müddəti 2028-ci il olaraq elan edilib. Hazırda tikinti hansı mərhələdədir?
— Layihəni 2028-ci ilin sonuna qədər başa çatdırmağı planlaşdırırıq. Alıcı üçün vacibdir ki, şirkətin artıq Ağ Şəhərdə 20 mərtəbəli “Breeze Tower” yaşayış binasını vaxtında təhvil vermək təcrübəsi var. Bugünkü azərbaycanlı alıcı daha tələbkar olub: o, mənzili dərhal almır, tikinti şirkətini, onun reputasiyasını və keçmiş layihələrini araşdırır — qiymətin yüksək olduğu premium seqmentdə isə bu xüsusilə vacibdir. Buna görə də müddətlərə əməl olunması bizim üçün əsas prioritetlərdən biridir.
Hazırda biz lap başlanğıcdayıq — layihə indicə başlayıb. Elan olunmuş tikinti müddəti iki ildir, yəni gələcək alıcılar açarları 2028-ci ilin ikinci yarısında alacaqlar. Yaxşı tikinti şirkəti öz vədlərini dəqiq və vaxtında yerinə yetirəndir: elan edilmiş bütün müddətlər, materiallar və rahatlıqlar yüz faiz icra olunmalıdır.
— “Level Tower” — “Level Construction”ın öz brendi altında ilk layihəsidir. Növbəti planlarınız nələrdir və şirkətin Bakı bazarındakı yerini necə görürsünüz?
— Biz məhz yaşayış sahələrinin tikintisinə diqqət yetirmişik. Biz yol, körpü, tunel və s. tikmirik. Yalnız yaşayış sahələri üzrə və yalnız “biznes və premium” seqmentində ixtisaslaşırıq, ona görə də əsasən mərkəzi lokasiyaları — Nəsimi, Xətai, Səbail, Yasamal rayonlarını seçirik.
Artıq indidən şirkət Şəhərsalma Komitəsi və rayonlarla yeni layihələr barədə danışıqlar aparır. Bunlar köhnə dörd-beş mərtəbəli sovet fondu — “stalinka”lar, Leninqrad və Minsk tipli evlərin yerində layihələr olacaq; onların yerində müasir çoxmərtəbəli binalar ucaltmağı planlaşdırırıq.
Əminəm ki, artıq yaxın 3-4 ay ərzində “Level Construction” komandası yaşayış sektorunda — özümüzü ən əmin hiss etdiyimiz həmin “biznes və premium” seqmentində yeni layihələrin startını elan edəcək.
"Level Tower" layihəsi haqqında daha ətraflı məlumatı linklərdən əldə edə bilərsiniz:
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Level Tower: an ultra-premium club residence, a new level of living in the heart of Baku - INTERVIEW
Level Tower: ультра-премиальный «Клубный дом», новый уровень жизни в самом сердце Баку - ИНТЕРВЬЮ