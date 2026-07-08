Level Tower: ультра-премиальный «Клубный дом», новый уровень жизни в самом сердце Баку - ИНТЕРВЬЮ

Рынок недвижимости Баку вошел в 2026-й год в более уверенном состоянии, чем годом ранее.

После осторожного 2024-го минувший год вернул рынку и рост цен, и интерес инвесторов: по данным исследования Международного банка Азербайджана (ABB), первичный рынок за 2025 год не только восстановился, но и заметно усилил позиции относительно вторичного — разрыв в цене между новостройками и готовым жильём, прежде ощутимый, почти исчез.

Недвижимость вновь подтвердила репутацию защитного актива, доходность которого конкурирует с банковскими депозитами и ценными бумагами.

При этом покупатель премиального жилья стал заметно более требовательным — и это, пожалуй, главное изменение последних лет. Сегодня недостаточно построить красивое здание и назвать его «премиальным»: тем более что в Азербайджане, как и во многих других странах, нет законодательно закреплённой классификации жилья, и «бизнес», «премиум», «ультра-премиум» каждый застройщик наполняет собственным смыслом.

Выигрывают те проекты, за чьим позиционированием стоит конкретика — высота потолков, плотность застройки, инженерия, уровень сервиса.

Именно в этом контексте интересен проект Level Tower.

Это первый авторский проект компании Level Construction, работающей на рынке с 2015 года и известной по жилому комплексу Breeze Tower в Белом городе. 14-этажная башня строится в Ясамальском районе, на пересечении улиц Микаила Мушфига и Исмаил бека Гуткашынлы — в шаговой доступности от Центрального парка, Flame Towers и метро, с видом на Каспийское море из большинства квартир.

Завершить строительство планируется во второй половине 2028 года.

О том, что в компании вкладывают в понятие премиального жилья и почему ставка сделана на камерный, клубный формат, мы поговорили с руководителем проекта Level Tower Орханом Алиевым.

— Начнём с рынка. 2024 год он прошёл в режиме ожидания, но в 2025-м перешёл к восстановлению. Как вы оцениваете момент для запуска проекта именно сейчас — особенно с учётом того, что покупатель в верхнем сегменте стал куда разборчивее?

- Азербайджанский рынок недвижимости много лет показывает стабильный, я бы сказал, консервативный рост, и для покупателя это всегда был защищённый актив. С момента обретения независимости я не припомню периода, когда цены на недвижимость в стране шли бы вниз. Бывали мировые кризисы, которые отражались и на нас, — но тогда замедлялся рост, а не начиналось падение.

А то, что покупатель премиального жилья стал разборчивее, — это нормально и, на мой взгляд, правильно. Сегодня человек не покупает квартиру сразу: он изучает застройщика, его репутацию, предыдущие проекты. Особенно в премиальном сегменте, где цена высока. Мы выходим на рынок именно в тот момент, когда выигрывает не тот, кто строит много, а тот, кто строит точно — под конкретный, осознанный запрос. И в этом мы видим не риск, а своё преимущество.

— В Азербайджане нет официальной классификации жилья: слово «премиум» каждый трактует по-своему. Само название Level отсылает к «уровню». Что конкретно вы вкладываете в это понятие? Ведь охрана, ресепшн, центральное отопление сегодня есть практически в любой приличной новостройке.

- Вы правы, общая система отопления, ресепшн, охрана, подземный паркинг, детские площадки, входная лобби-зона — всё это на рынке есть давно, и мы это, разумеется, тоже предлагаем. Но это не то, что выводит проект на ступень выше. Название Level для нас — это заявка закрепить на рынке новый уровень качественного жилья в Баку, а наполнять его нужно деталями.

Приведу пример одной из самых частых жалоб жильцов новостроек — тонкие стены. Соседская музыка, разговоры, детский топот сверху, шаги, чемодан, который катят по полу. Это постоянный источник дискомфорта. У нас между этажами и между квартирами заложена специальная система шумоизоляции, которая практически полностью снимает этот вопрос: соседи попросту не слышат друг друга.

Дальше — сервисные детали, которых обычно нет. Помимо лобби с ресепшн на первом этаже будет отдельная комната ожидания для личных водителей и помощников, чтобы у них была своя зона. Будет каминная зона общего пользования. Будет отдельное место для приёма курьеров — после пандемии доставка стала частью повседневности, и логично, что у дома должна быть зона, где удобно принять заказ или посылку. Плюс сама приватность: это клубный формат всего на 60 квартир. И, конечно, расположение — самый центр Баку, рядом с парками, в пешей доступности до ключевых точек города.

— Вы упомянули технологичность. Как это выражается на бытовом уровне?

- У нас будет система «умного дома». Простой сценарий: вас нет дома, а к двери кто-то подошёл. Например, приехали родители, а ключа у них нет. Вы со своего телефона видите на камере, кто именно позвонил в квартиру, и можете дистанционно открыть дверь. Не нужно срываться с места: вы занимаетесь спортом этажом ниже или вышли в магазин, но при этом полностью контролируете, кто и зачем подошёл к вашей двери. Это те мелочи, которые в сумме и дают ощущение совершенно другого уровня жизни.

— В проекте всего 60 квартир на 13 жилых этажей — в среднем около пяти на этаж. Для здания такого масштаба это нетипично низкая плотность. Это осознанная ставка на приватность?

- Абсолютно осознанная — и на приватность, и на клубность дома. Мы решили это для себя ещё на старте, проанализировав рынок: сегодня есть острая потребность именно в премиальном, клубном жилье. А премиальное жильё, по моему убеждению, не может включать 400–500 квартир с огромным числом жильцов. Клубный дом, высокая цена, центральная локация — для меня это подразумевает приватность и безопасность, жизнь, которая складывается всего из 60 квартир, по пять на этаже. Это была ключевая идея с самого начала: меньше квартир и клубный формат. Над этим мы и работали.

— Рынок последних лет ушёл в компактность: средняя площадь квартиры в Баку сократилась примерно до 87 квадратных метров. У вас же в линейке есть форматы вплоть до 270 квадратов, и у планировок собственные имена — Aura, Horizon, Zenith, Grand, Pearl, Prestige, Signature, Exclusive. На какого покупателя рассчитан этот ход против общего тренда?

- Вы верно отметили: тренд на уменьшение жилых площадей держится уже много лет, и это не только бакинская история. Американский, европейский, российский, турецкий рынки — все однозначно уходят в сторону меньших площадей, потому что растёт и цена квадратного метра, и коммунальные расходы: газ, электричество и так далее. Люди хотят жить в своём доме, тратя меньше. Это общий тренд, и Баку ему следует.

У нас в линейке действительно разные форматы. Самая маленькая квартира — 59 квадратов, это двухкомнатная студия. Самая большая — 270 квадратов, но такая квартира в комплексе всего одна. Это эксклюзивная квартира на последнем этаже, с потолками высотой в четыре метра, своего рода пентхаус. Она одна, это не массовый продукт и не уход от общего тренда — наш бакинский тренд сегодня как раз в сторону меньшей площади. Просто эту одну квартиру мы считаем жемчужиной проекта: эксклюзив для одной семьи. Второй такой большой площади в проекте нет.

— Кто выступает архитектором проекта и какие решения делают здание авторским, а не типовым?

- Архитектуру проекта разработало турецкое архитектурное бюро SP Architects со штаб-квартирой в Стамбуле. Это одно из крупнейших турецких дизайнерских и архитектурных бюро с большим опытом проектирования в Турции, Азербайджане, Европе т.д. В сотрудничестве с ними мы сделали проект, который отражает запросы самой взыскательной публики. Кстати хочу отметить что турецкими специалистами были также учтены вопросы сейсмостойкости нашего проекта, дом при необходимости выдерживает до 8 баллов землетресения. Также был сделан упор на идельную внутреннюю планировку квартир с учетом минимальных потерь пространства, то что полюбят будущие хозяйки наших квартир - наличие прачечных комнат, гладильного пространства, гостевого с/у и т.д.

В чём его премиальность и новые решения? Прежде всего — вентилируемый фасад и остекление. Около 50% площади фасада занимают панорамные окна, открывающие прекрасные виды на центр города и Каспийское море. Практически четыре квартиры из пяти на каждом этаже имеют прямой, ничем не перекрываемый вид на море — а для бакинцев это всегда особая ценность: и престиж, и та самая спокойная атмосфера.

Фасады выполнены из керамогранита с мрамором. Эти материалы помогают сохранять прохладу летом — меньше нужно кондиционирование, — а зимой удерживают тепло, так что и на отопление расходуется меньше энергии. Используются полноценные изоляционные материалы. Отдельный акцент мы сделали на экологию: все балконы озеленены, как и территория вокруг дома. Здесь высаживаются многолетние и вьющиеся растения. Здание и его окружение будут по-настоящему зелёными. Это та деталь, которую мы специально проработали вместе с турецким бюро.

— Какова высота потолков и в каком виде покупатель получает квартиру — под ключ или white box?

- Стандартная высота потолков на всех этажах — 3 метра 45 сантиметров. Это достаточно много: на рынке Баку сегодня типичны 3,15–3,30, а мы позиционируем себя как премиальное жильё. Верхний, четырнадцатый этаж — это потолки в четыре метра, там квартиры более эксклюзивные.

Все квартиры сдаются в формате white box — с беловой отделкой, с изоляционными материалами, о которых я говорил, и с гидроизоляцией в санузлах. Почему именно white box, а не готовый ремонт? Я считаю, что взыскательная публика очень требовательна к материалам: у каждого своё представление о цветовой гамме, о качестве керамики, отделочных материалов, кухонной мебели. Мы не хотим загонять клиента в стандартные рамки. Поэтому сдаём квартиру в формате white box, а дальше каждый житель обустраивает и меблирует её на свой вкус.

— Что входит в инфраструктуру для резидентов? Предусмотрены ли бассейн, спа и общественные зоны, характерные для премиум-формата?

- Начну с того, что проект в центре города, а центр — это всегда сложности с парковкой. Поэтому для жильцов предусмотрен двухуровневый подземный паркинг: на 60 квартир — 122 машино-места. То есть как минимум по два автомобиля на семью

Учли мы и мировой тренд на электромобили: на паркинге будут зарядные устройства, чтобы машину можно было зарядить прямо под домом.

Помимо паркинга у нас предусмотрен отдельный спортзал — он будет бесплатным для жильцов, с кардио- и силовой зонами, а также спортивная площадка для детей. Будет и отдельная комната для йоги и пилатеса, тоже бесплатно для резидентов.

Бассейн мы сознательно не закладывали: комплекс камерный, компактный по своим размерам, и полноценную бассейновую зону в нём разместить негде. А вот спа-зона, йога, пилатес и спортивный блок нашим жильцам будут доступны обязательно.

— Будет ли служба консьержа и профессиональная управляющая компания? Кто будет обслуживать здание после сдачи? Часто именно уровень эксплуатации отличает настоящий премиум от просто качественной новостройки.

- Очень правильный вопрос. Премиальное жильё предполагает наличие консьерж-сервиса — и он у нас обязательно будет, в режиме 24 часа, чтобы поддерживать любые пожелания и просьбы жильцов.

Что касается управляющей компании — это, на мой взгляд, большая проблема бакинского рынка. Дома строятся, а профессиональных команд, которые умеют правильно управлять зданием, чтобы и через два, и через пять лет после сдачи сохранялись комфорт и качество, почти нет. Обычно застройщик сам управляет собственным зданием. Мы намерены поступить иначе: после сдачи квартир и оформления собственности здание будет передано в управление профессиональной команде, которую мы выберем посредством тендера.

Я убеждён, что застройщики — не те люди, которые потом качественно управляют зданием. Дело застройщика — построить хороший дом, а сервис и эксплуатация должны быть на профессиональной аутсорс-компании. Мы как Level Construction управлять зданием самостоятельно в дальнейшем не планируем. Наш жизненный принцип прост: пусть каждый занимается тем, в чём он силён. Поэтому будем нанимать профессионалов и контролировать их работу.

— Локация — пересечение улиц Микаила Мушфига и Исмаил бека Гуткашынлы, рядом центр, метро, Flame Towers, морская панорама. Чем эта точка ценна именно для премиального формата и видите ли вы здесь потенциал роста стоимости?

- Изучение участка показало, что неперекрываемые виды на центр города и море открываются уже с третьего этажа, а не только с верхних. То есть фактически любой покупатель получает доступ к виду на Каспий.

Иногда говорят, что Ясамал по цене уступает Наримановскому и Насиминскому районам. Я с этим не соглашусь. Ясамал очень большой; да, есть его части, которые дешевле, но район у Центрального парка, у памятника Нариманову, у Flame Towers — это, по сути, амфитеатр Баку, откуда открываются прекрасные виды и где даже воздух чище, чем в низинных частях города. Здесь ценник однозначно выше. С тем, что Сабаильский район, как традиционный центр города, дороже, я соглашусь, но именно эта локация у Центрального парка, с учётом преображения территории и программы сноса ветхого жилья, имеет большой потенциал роста.

Мой прогноз: к моменту завершения проекта, к концу 2028 года, цена в этом районе и в нашем здании вырастет как минимум на 40%. Для инвестора это привлекательная цифра — будь то покупка ради арендного дохода, ради перепродажи готового объекта или для собственного проживания. Рост на 40–50% за два года сегодня выше, чем у любого банковского продукта на рынке Азербайджана. К тому же себестоимость строительства растёт, дорожают материалы, а новые коэффициенты застройки снижают этажность в городе — всё это, на мой взгляд, в ближайшие годы будет толкать цены только вверх.

— Первый этаж отведён под коммерцию. Какой пул арендаторов вы видите и как он будет работать на образ дома?

- Здесь снова всё упирается в локацию. Пересечение Мушфига и Гуткашынлы — центр города, очень оживлённое место и по автомобильному, и по пешеходному трафику. Поэтому ритейл на первом этаже будет интересен и инвесторам, и жителям ближайших домов.

Но, учитывая премиальность дома, там не будет ресторанов с живой музыкой, крупных продуктовых маркетов и тому подобного. Мы хотим создать более спокойную атмосферу. Скорее, это будут кофейни известных брендов, франшизы, кафе с кондитерскими, чай и кофе — то, что сегодня в Баку актуально и в тренде. Перед помещениями первого этажа предусмотрена терраса, так что у жителей и гостей кофейня или кафе всегда будут под рукой. Возможен книжный магазин. Словом, форматы без скопления людей, шума и постоянной разгрузки товара. Мы в первую очередь думаем о спокойствии наших резидентов.

— Каков ценовой диапазон квартир и какие условия действуют на старте продаж?

- Вот мы и подошли к вопросу, который интересует читателей больше всего. Первоначальный взнос — 40%. Дальше в течение двух лет покупатель может выплачивать остаток в рассрочку напрямую нам, без процентов и без дополнительных банковских расходов. Фактически это внутренняя беспроцентная рассрочка.

Можно, конечно, воспользоваться и банковской ипотекой — тот же первоначальный взнос 40% и более длинный срок, 10–15 лет; но это уже банковский продукт со своими процентами.

Цены зависят от этажа, планировки, количества комнат. При этом мы гибки в продажах: всегда готовы рассмотреть встречные предложения клиента и найти условия, которые соответствуют и статусу проекта, и интересам покупателя. Для нас главное — удовлетворённость клиента в будущем.

— Каким вы видите своего целевого резидента?

— Это люди бизнес-сегмента и инвесторы. Те, кому интересен арендный доход в центральной локации и растущая стоимость актива. Таких уникальных локаций в Баку всё меньше: застройщики в основном уходят за черту города — в сторону Хырдалана, Масазыра, а это уже не центр, это территория, которой Баку прирастает.

Наша аудитория — это топ и средний менеджмент частных и государственных корпораций, менеджмент нефтегазовых компаний, врачи частных клиник, топ и мидл менеджмент банков и страховых компаний, а также инвестора из Азербайджана и ближнего зарубежья, т.е те, кто заинтересован в стабильном росте стоимости жилья и в долгосрочном арендном доходе.

— Срок сдачи заявлен на 2028 год. На какой стадии находится строительство сейчас?

- Завершить проект мы планируем к концу 2028 года. Для покупателя важно, что у компании уже есть опыт своевременной сдачи 20-ти этажного жилого дома “Breeze Tower” в Белом городе. Сегодняшний азербайджанский покупатель стал взыскательнее: он не покупает квартиру сразу, а изучает застройщика, его репутацию и прошлые проекты, — и в премиальном сегменте, где цена высока, это особенно важно. Поэтому соблюдение сроков для нас один из приоритетов.

Сейчас мы на самом старте — проект только начался. Заявленный срок строительства — два года, то есть ключи будущие покупатели получат во второй половине 2028 года. Хороший застройщик — это тот, кто чётко и вовремя выполняет свои обещания: все заявленные сроки, материалы и удобства должны быть исполнены на сто процентов.

— Level Tower — первый проект Level Construction под собственным брендом. Что вы планируете дальше и каким видите место компании на бакинском рынке?

- Мы сфокусированы именно на строительстве жилья. Мы не не строим дороги, мосты, туннели и т.д. Специализируемся только на жилье, и только в сегменте «бизнес и премиум», поэтому выбираем преимущественно цнтральные локации — Насиминский, Хатаинский, Сабаильский, Ясамальский районы.

Уже сейчас компания ведёт переговоры с градостроительным комитетом и районами о новых проектах. Это будут проекты на месте старого четырёх-пятиэтажного советского фонда — «сталинок», домов ленинградского и минского типов; на их месте мы планируем возводить современные многоэтажные здания.

Уверен, что уже в ближайшие три-четыре месяца команда Level Construction объявит о старте новых проектов в жилом секторе — в том самом сегменте «бизнес и “премиум”, в котором мы чувствуем себя наиболее уверенно.

Узнать о проекте Level Tower больше можно по ссылкам:

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Сайт: levelconstruction.az

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“Level Tower”: ultra-premium “Klub evi”, Bakının tam ürəyində yeni həyat səviyyəsi - MÜSAHİBƏ

Level Tower: an ultra-premium club residence, a new level of living in the heart of Baku - INTERVIEW