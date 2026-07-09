Daşkənddə “Türk dünyasında mənəvi dirçəliş və informasiya təhlükəsizliyi” forumu keçirildi — FOTOLAR
2026-cı il iyulun 8-də Özbəkistanın paytaxtı Daşkənd şəhərində Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi, Gənclərin Sosial-İqtisadi İnkişafına Yardım İctimai Birliyi və Özbəkistan Jurnalistlər İttifaqının birgə təşkilatçılığı ilə "Türk dünyasında mənəvi dirçəliş və informasiya təhlükəsizliyi” mövzusunda beynəlxalq forum keçirilib.
Forum Özbəkistan Prezident Administrasiyasının Kontent Mərkəzində təşkil olunub.
Tədbirdə Azərbaycan, Özbəkistan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkmənistandan media nümayəndələri, akademiklər, jurnalistika fakültələrinin professorları və gənc jurnalistlər iştirak ediblər. Forum çərçivəsində türk dövlətlərinin media sektorunun mövcud vəziyyəti, informasiya təhlükəsizliyi, dezinformasiyaya qarşı mübarizə, media əməkdaşlığının perspektivləri və gələcək birgə layihələr geniş müzakirə olunub.
Forumu Özbəkistan Jurnalistlər İttifaqının sədri Şöhrət Arif açaraq, Özbəkistan və Azərbaycan mediası arasında formalaşmış əməkdaşlıq münasibətlərindən danışıb. O, dezinformasiyaya qarşı mübarizə, rəsmi məlumatların operativ şəkildə ictimaiyyətə çatdırılması, sosial medianın artan təsiri, süni intellekt vasitəsilə yaradılan məzmunun doğurduğu çağırışlar və informasiyanın dəqiqliyinin yoxlanılmasının əhəmiyyətini vurğulayıb.
Daha sonra çıxış edən Gənclərin Sosial-İqtisadi İnkişafına Yardım İctimai Birliyinin icraçı direktoru, "AZXEBER Media” MMC-nin baş direktoru Əfsələddin Ağalarov tədbirin təşkilinə göstərilən dəstəyə görə Özbəkistan Prezident Administrasiyasının Kontent Mərkəzinə və Özbəkistan Jurnalistlər İttifaqına təşəkkürünü bildirib.
Əfsələddin Ağalarov qeyd edib ki, Türk dünyasının birliyi yalnız siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrlə deyil, media əməkdaşlığı vasitəsilə də möhkəmlənməlidir:
"Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ‘Bizim başqa ailəmiz yoxdur, bizim ailəmiz Türk dünyasıdır’ fikri bu istiqamətdə həyata keçirilən fəaliyyət üçün mühüm yol xəritəsidir. Əlli il əvvəl türk dünyasının birliyindən danışmaq belə çətin idi. Bu gün isə Türk Dövlətləri Təşkilatı uğurla inkişaf edir, üzv ölkələr arasında əməkdaşlıq ildən-ilə genişlənir və mütəmadi olaraq birgə layihələr həyata keçirilir. Layihəmizin əsas məqsədi türk dövlətlərinin media nümayəndələrini bir araya gətirmək, informasiya təhlükəsizliyi və dezinformasiyaya qarşı mübarizə sahəsində təcrübə mübadiləsini təşviq etmək, gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyənləşdirməkdir.”
O bildirib ki, son illər Özbəkistan mediası regionun aparıcı media sistemlərindən birinə çevrilib. Eyni zamanda Azərbaycanda Medianın İnkişafı Agentliyinin yaradılması, media həftələrinin təşkili və media savadlılığının artırılmasına yönəlmiş layihələr ölkənin media mühitinin inkişafına mühüm töhfə verib.
"Qarşılıqlı təcrübə proqramlarının təşkili sayəsində həm Azərbaycan, həm də Özbəkistan jurnalistləri bir-birinin peşəkar təcrübəsindən faydalana bilərlər. Bu forumun keçirilməsində əsas məqsəd də məhz belə təşəbbüslərin inkişafına töhfə verməkdir. Əminəm ki, forum yeni əməkdaşlıq imkanlarının yaranmasına zəmin yaradacaq.”
Mətbuat Şurasının Sosial Media Komissiyasının sədri Hacıbəy Heydərli çıxışında Azərbaycanda media savadlılığının inkişafı istiqamətində həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verib. O bildirib ki, sosial şəbəkələrin həyatımızdakı rolunun artması informasiya təhlükəsizliyi məsələlərini daha da aktuallaşdırıb və bu şəraitdə peşəkar media ilə sosial medianın qarşılıqlı əməkdaşlığı xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Hacıbəy Heydərli vurğulayıb ki, Azərbaycan mediası 44 günlük Vətən müharibəsi dövründə informasiya cəbhəsində üzərinə düşən missiyanı uğurla yerinə yetirib.
"Həmin dövrdə dezinformasiyaya və informasiya manipulyasiyalarına qarşı formalaşan peşəkar yanaşma bu gün də informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır. Azərbaycanda mütəmadi olaraq media həftələri, təlimlər və peşəkar inkişaf proqramları təşkil edilir. Özbəkistan mediası da sürətlə inkişaf edir və hər iki ölkənin jurnalistləri qarşılıqlı şəkildə bir-birinin təcrübəsindən faydalana bilərlər.”
Azərbaycan nümayəndə heyəti adından çıxış edən "Editor.az” Media Qrupunun rəhbəri Fərid Şahbazlı göstərilən qonaqpərvərliyə görə Özbəkistan tərəfinə təşəkkürünü bildirib.
O qeyd edib ki, Azərbaycanda son illər həyata keçirilən media islahatları müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir:
"Xüsusilə media subyektlərinin maddi-texniki bazasının gücləndirilməsi, informativ televiziya və radio kanallarının inkişafı, ixtisaslaşmış medianın formalaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Özbəkistanın son illərdə müxtəlif sahələrdə əldə etdiyi inkişaf media sektorunda da aydın şəkildə hiss olunur. Qardaş ölkədə həyata keçirilən uğurlu media siyasəti türk dünyasında informasiya təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi baxımından mühüm nümunədir.”
Panel müzakirələri zamanı Fərid Şahbazlı özbəkistanlı jurnalistlərin suallarını cavablandırıb, iştirakçılar media əməkdaşlığı və informasiya təhlükəsizliyi sahəsində fikir mübadiləsi aparıblar.
Forum çərçivəsində Özbəkistanın akademikləri, jurnalistika fakültələrinin professorları və gənc jurnalistləri də çıxış edərək mövzu ilə bağlı təklif və fikirlərini səsləndiriblər.
Tədbirin sonunda "Türk dünyasının mənəvi dirçəlişi” adlı bioqrafik sənədli film nümayiş olunub. Ardınca keçirilən interaktiv sual-cavab sessiyasında Azərbaycan və Özbəkistan mediasının təcrübələri, informasiya təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlığın perspektivləri və gələcək birgə layihələr ətrafında geniş müzakirələr aparılıb.