 Hicran Hüseynova: Hər altı uşaqdan biri kiberzorakılığın qurbanına çevrilir | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Siyasət

Hicran Hüseynova: Hər altı uşaqdan biri kiberzorakılığın qurbanına çevrilir

Ayşən Salehli15:42 - Bu gün
Hicran Hüseynova: Hər altı uşaqdan biri kiberzorakılığın qurbanına çevrilir

“ İnsanın hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, sosial mediaya, onlayn oyunlara və digər rəqəmsal platformalardan istifadə etməsi müəyyən təhdidlərə rəvac verir ”.


1news.az xəbər verir ki, bu sözləri Ailə, qadın və uşaq məsələləri komitəsinin sədri Hicran Hüseynova Milli Məclisin Xarici müdaxilələrə və hibrid təhdidlərə qarşı müvəqqəti komissiyanın “Rəqəmsal inkişaf, süni intellekt və uşaqların sosial şəbəkə platformalarındakı zərərli təsirlərdən qorunması” mövzusunda keçirdiyi ictimai dinləmə zamanı səsləndirib.

"Məsələn, bu gün dünyada məktəb yaşlı hər altı uşaqdan biri kiberzorakılıqla qarşılaşır", - deyə o, fikirlərinə davam edib.
"Lakin bu rəqəmsal zorakılığın yalnız bir formasıdır. Kibertəcavüz, kibertrafik və insan hüquqlarının pozulmasının digər formaları onlayn rejimdə də mövcuddur.
​Onlayn bədxahlıq və yeni yetmələrin onlayn ünsiyyət vasitəsilə intihar halları da dünya miqyasında qeydə alınır. Buna görə də problem ümumilikdə bizi düşündürməlidir ki, biz bu istiqamətdə daha geniş və dərin olduğunu da dərk eləməliyik.

Və bu fonda bir çox ölkədə sosial mediada uşaqların təhlükəsizliyinə getdikcə daha çox diqqət yetirilir, qanunvericilik təkmilləşdirilir, yeni müdafiə mexanizmləri tətbiq olunur və hazırda rəqəmsal məkanda uşaqların təhlükəsizliyini təmin etməyə yönəlmiş bir çox beynəlxalq hüquqi çərçivə mövcuddur. Azərbaycan da bunların bir çoxuna qoşulub və əsasən də BMT-nin Uşaq Hüquqları Haqqında Konvensiyası və Avropa Şurasının Kibercinayətkarlıq Haqqında Konvensiyası, o cümlədən, qüvvədədir.
​Bundan əlavə, BMT-nin Kibercinayətlərlə Mübarizə Haqqında Konvensiyası 2024-cü ilin dekabr ayında qəbul edilmişdir və Azərbaycan bu sənədi ratifikasiya edən ilk ölkələrdən biri idi. Uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edilib. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcləsində uşaqların zərərli informasiyadan qorunması haqqında qanunvericiliyin pozulması halları ilə bağlı fiziki, vəzifəli və hüquqi şəxslərə cərimə sanksiyaları tətbiq edilir".

Paylaş:
59

Aktual

Cəmiyyət

MİQ imtahanlarının vaxtı açıqlandı

Cəmiyyət

Sabah temperatur 37 dərəcəyədək yüksələcək

Cəmiyyət

QDF “Qarabağın Rəngləri” (2026) layihəsində iştirak edən gənc rəssamları mükafatlandırdı - FOTO

Rəsmi

Bir sıra diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbə verilib - SƏRƏNCAM

Siyasət

"MyGov"da yeni era: Süni intellekt artıq vətəndaşların xidmətindədir

Azər Əmiraslanov: Azərbaycan rəqəmsal iqtisadiyyata keçidə illər öncə hazırlaşıb

Hicran Hüseynova: Hər altı uşaqdan biri kiberzorakılığın qurbanına çevrilir

Gələcəyimiz olan uşaqları rəqəmsal təhlükələrdən qorumalıyıq - DEPUTAT

Redaktorun seçimi

May 2026. Mərkəzi Bankın antireytinqi yenidən qızışdı — “Unibank” “narazılıq lideri” olmağa can atır

Azərbaycanın “rəqəmsal dövlət” strategiyası: Dövlət xidmətləri necə dəyişir?

“Özüm özümə nifrət edirəm” - Nofəl Şahlaroğlu ilə VİDEOMÜSAHİBƏ

Mikayıl Cabbarovun geniş müsahibəsinin əsas tezisləri: nazir nələrdən danışdı? – VİDEO

ADY Bakı–Tbilisi–Bakı qatarına bütün siniflər üzrə gediş haqqı açıqladı - SİYAHI

Sizin üçün xəbərlər

Nazir: İordaniya və Azərbaycan arasında imzalanan sazişlər turizmə, ticarətə və biznes əlaqələrinə təkan verəcək

Ceyhun Bayramov: İordaniya ilə ikitərəfli ticarət dövriyyəsinin artırılması istiqamətində işlər görüləcək

XİN-dən Belarusa Müstəqillik Günü təbriki

XİN başçısı: Xarici münaqişələrdə iştirak edənləri cinayət məsuliyyəti gözləyir

Son xəbərlər

Prezident Gürcüstanla bağlı bu sazişi təsdiqlədi

Bu gün, 16:30

"MyGov"da yeni era: Süni intellekt artıq vətəndaşların xidmətindədir

Bu gün, 16:24

Azər Əmiraslanov: Azərbaycan rəqəmsal iqtisadiyyata keçidə illər öncə hazırlaşıb

Bu gün, 16:11

Azər Əmiraslanov: Azərbaycan rəqəmsal iqtisadiyyata keçidə illər öncə hazırlaşıb

Bu gün, 15:57

Hicran Hüseynova: Hər altı uşaqdan biri kiberzorakılığın qurbanına çevrilir

Bu gün, 15:42

Gələcəyimiz olan uşaqları rəqəmsal təhlükələrdən qorumalıyıq - DEPUTAT

Bu gün, 15:33

Azərbaycan dilində keyfiyyətli süni intellekt xidmətləri məhduddur - Ramid Namazov

Bu gün, 15:27

Qurban Qurbanov onları iştirak ərizəsinə salmadı

Bu gün, 15:23

Daşkənddə “Türk dünyasında mənəvi dirçəliş və informasiya təhlükəsizliyi” forumu keçirildi — FOTOLAR

Bu gün, 15:05

Bakı hava limanı və AZANS 2026-cı ilin ilk yarısında dayanıqlı artım nümayiş etdirib

Bu gün, 15:02

Azərbaycan Hava Yolları 2026-cı ilin ilk yarısını müsbət nəticələrlə başa vurub

Bu gün, 14:57

MİQ imtahanlarının vaxtı açıqlandı

Bu gün, 14:49

Bu ilin ilk 6 ayında bağlı qalmış 218 cinayət işi açılıb

Bu gün, 14:40

Nigeriyada güclü fırtına 7 nəfərin ölümünə səbəb olub

Bu gün, 14:26

Sabah bu ərazilərdə qaz olmayacaq

Bu gün, 14:19

Azərbaycan XİN Cənubi Sudanı təbrik edib

Bu gün, 14:08

Əfsanəvi müğənni Bonni Tayler vəfat edib

Bu gün, 13:52

Samuxdakı qəzada həlak olanların FOTOSU

Bu gün, 13:37

İran Britaniyaya etiraz notası verdi

Bu gün, 13:24

Ucuz mənzil almaq istəyənlərə fürsət – Satış davam edir

Bu gün, 13:13
Bütün xəbərlər