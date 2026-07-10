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İqtisadiyyat

Neftin qiyməti artıb

First News Media09:09 - Bu gün
Neftin qiyməti artıb

Dünya neft bazarında qiymətlər artıb.

1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə birjasında WTI markalı neftin avqust fyuçersləri əvvəlki bağlanış qiyməti ilə müqayisədə 0,32 ABŞ dolları və ya 0,44% bahalaşaraq 72,40 ABŞ dolları/barelə yüksəlib.

Londonun ICE birjasında isə Brent markalı neftin sentyabr fyuçerslərinin qiyməti 0,37 ABŞ dolları və ya 0,48% artaraq 76,67 ABŞ dolları/barel təşkil edib.

Neft qiymətlərindəki artıma bazarda tədarük riskləri ilə bağlı narahatlıqların davam etməsi və qlobal tələbatın sabit qalacağına dair gözləntilər dəstək verir.

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