21 avqusta olan valyuta məzənnələri açıqlandı
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
1news.az xəbər verir ki, avronun 0,16 % artaraq 1,9877 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,12 % artaraq 2,0484 manat təşkil edib.
|Kod
|Kurs
|USD
|1,7
|EUR
|1,9877
|AUD
|1,2137
|BYN
|0,5767
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1231
|CZK
|0,0824
|CNY
|0,2529
|DKK
|0,2659
|GEL
|0,6513
|HKD
|0,2168
|INR
|0,0178
|GBP
|2,3192
|SEK
|0,1796
|CHF
|2,1251
|ILS
|0,5666
|CAD
|1,2348
|KWD
|5,5129
|KZT
|0,372
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5454
|MDL
|0,099
|NOK
|0,1822
|UZS
|0,0144
|PKR
|0,6121
|PLN
|0,4604
|RON
|0,3785
|RUB
|2,0484
|RSD
|0,0169
|SGD
|1,3385
|SAR
|0,4527
|xdr
|2,3359
|TRY
|0,0354
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0381
|JPY
|1,0691
|NZD
|1,0143
|XAU
|7719,131
|XAG
|117,3162
|XPT
|3179,944
|XPD
|2292,654
48