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İqtisadiyyat

21 avqusta olan valyuta məzənnələri açıqlandı

Qafar Ağayev09:11 - Bu gün
21 avqusta olan valyuta məzənnələri açıqlandı

Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

1news.az xəbər verir ki, avronun 0,16 % artaraq 1,9877 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,12 % artaraq 2,0484 manat təşkil edib.

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