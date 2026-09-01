Nepalda sel fəlakəti: Ölənlərin sayı 987-yə çatıb
Nepalın Çin sərhədinə yaxın Rasuva bölgəsində baş verən sel nəticəsində ölənlərin sayı 987-yə yüksəlib.
1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, daha 3 916 nəfər, o cümlədən 583 xarici vətəndaş itkin düşüb.
Axtarış-xilasetmə işlərinə 21 mindən çox təhlükəsizlik əməkdaşı cəlb olunub, bölgəyə yardım göndərilir. Çinin Tibet Muxtar Bölgəsində isə sel nəticəsində 16 nəfərin öldüyü bildirilib.
Mütəxəssislərin fikrincə, avqustun 26-da baş verən fəlakət dağlıq ərazidə buzlağın çökməsi və bunun yaratdığı uçqun nəticəsində meydana gəlib. Sel nəticəsində çoxsaylı körpülər dağılıb, yollar zərər görüb.
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