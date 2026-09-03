 Fransada hicab qadağasına qarşı sosial şəbəkələrdə kampaniya başladıldı | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Fransada hicab qadağasına qarşı sosial şəbəkələrdə kampaniya başladıldı

Oksana Orucova12:53 - Bu gün
Fransada hicab qadağasına qarşı sosial şəbəkələrdə kampaniya başladıldı

Fransada ifrat sağçıların 2027-ci il prezident seçkilərində qalib gələcəyi təqdirdə ictimai yerlərdə hicabı qadağan etmək planına qarşı sosial şəbəkələrdə kampaniya başladılıb.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, fransız qadınlar müsəlman qadınlarla həmrəylik məqsədilə hicab taxdıqları foto və videoları paylaşaraq etirazlarını bildirirlər.

Paylaşımlarda “Bu qanun qəbul olunarsa, dərhal hicab taxacağam” kimi mesajlar yer alır.

İfrat sağçı Milli Birlik (RN) partiyasının deputatı Jan-Filip Tanqüi hakimiyyətə gələcəkləri halda hicab taxanlara cərimə tətbiq ediləcəyini bildirib. Partiya qadağanı referendum yolu ilə həyata keçirməyi planlaşdırır.

Qeyd edək ki, Fransada məktəblərdə hicab qadağası 2004-cü ildən qüvvədədir.

Paylaş:
66

Aktual

Rəsmi

İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib

İqtisadiyyat

Azərbaycan neftinin qiyməti 102 dollara yaxınlaşır

Mövqe

Pərvanə Vəliyeva: Bu islahatlar Azərbaycanda səhiyyə sisteminin dayanıqlı inkişafına mühüm töhfə verəcək

Mövqe

“Azərbaycan bu gün həm Şərqin, həm də Qərbin ehtiyac duyduğu ölkəyə çevrilib” – MÜSAHİBƏ

Dünya

Fransada hicab qadağasına qarşı sosial şəbəkələrdə kampaniya başladıldı

Nepalda sel fəlakəti: Ölənlərin sayı 1 252-yə çatdı

ABŞ-da silahlı insident: 2 nəfər öldü, 3 polis yaralandı

İran ABŞ-ın son hücumlarının nəticələrini açıqladı: 18 ölü, 142 yaralı

Redaktorun seçimi

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

Sizin üçün xəbərlər

Türkiyənin milli sürətli qatarı 250 km/saat sürətə çatdı - VİDEO

Bu qəsəbədə küçədə hamı xalatla gəzir

Nepalda sel qurbanlarının sayı 469-a çatdı

BDYPİ-dən sürücülərə həftəsonu xəbərdarlığı: Yağışlı və küləkli havada diqqətli olun

Son xəbərlər

Şərurlu İsfəndiyarı məhkəməyə verən iş adamına - 13 il həbs

Bu gün, 14:02

Azərbaycan və Çin arasında bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub - FOTO

Bu gün, 13:54

İdeoloji-informasiya savaşı tezislərinin transformasiyası və Azərbaycanın geosiyasi prinsipləri

Bu gün, 13:26

“Biletim.az” portalı üzərindən onlayn bilet alanların sayı açıqlanıb

Bu gün, 13:24

AMB ödəniş bazarında fəaliyyət göstərən iki şirkəti cərimələyib

Bu gün, 13:06

Alen Simonyan Azərbaycana gələcək

Bu gün, 13:00

Fransada hicab qadağasına qarşı sosial şəbəkələrdə kampaniya başladıldı

Bu gün, 12:53

3 Azərbaycan vətəndaşı Şimali Kiprdə batan gəmi ilə bağlı saxlanılıb

Bu gün, 12:50

Bakıda 30, rayonlarda 33 dərəcə isti olacaq

Bu gün, 12:36

Bu marşrut xətləri yeni sistemlə işləyəcək

Bu gün, 12:13

Keçmiş gömrük əməkdaşı rüşvət ittihamından bəraət aldı, 5000 manat təzminat ödəniləcək

Bu gün, 12:08

Nepalda sel fəlakəti: Ölənlərin sayı 1 252-yə çatdı

Bu gün, 11:44

Ceyhun Bayramov litvalı həmkarı ilə danışıb

Bu gün, 11:37

Avqustun havanın temperaturu 27 gün iqlim normasından yuxarı olub

Bu gün, 11:32

İlham Əliyev San Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib

Bu gün, 11:27

Bakı məktəbləri dezinfeksiya olunur - FOTO

Bu gün, 11:26

İlham Əliyev ATƏT Parlament Assambleyasının prezidentini qəbul edib

Bu gün, 11:24

ABŞ-da silahlı insident: 2 nəfər öldü, 3 polis yaralandı

Bu gün, 11:13

Qəbələdə güclü sel Laza yolunu dağıtdı: Turistlərin kəndə girişi məhdudlaşdırıldı - FOTO

Bu gün, 10:54

Ötən dövrdə 87 uşaq himayədar ailələrə verilib

Bu gün, 10:45
Bütün xəbərlər