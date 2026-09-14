TDT Müsəlman dini liderlərinin Bakı Bəyannaməsi qəbul ediləcək
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Müsəlman dini liderlərinin Bakı Bəyannaməsi qəbul ediləcək.
1news.az xəbər verir ki, bu barədə Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev Bakıda keçirilən Müsəlman dini liderlərinin 7-ci Görüşündə məlumat verib.
O qeyd edib ki, bəyannamədə, o cümlədən tədbir çərçivəsində qəbul ediləcək əlavə qərarlarda və kommunikedə TDT müsəlman liderlərinin qarşısında duran vacib məsələlər, məqsədlər öz əksini tapacaq.
TDT baş katibi deyib ki, Bakıda, həmçinin müsəlman dini liderlərin görüşünə sədrlik də dəyişəcək.
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