 Polşa XİN başçısı: NATO Ukraynada Rusiya raketlərini vurmalıdır | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

Polşa XİN başçısı: NATO Ukraynada Rusiya raketlərini vurmalıdır

Ayxan Məlikzadə14:08 - Bu gün
Polşa XİN başçısı: NATO Ukraynada Rusiya raketlərini vurmalıdır

Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski NATO-nun Rusiyaya məxsus raket və pilotsuz uçuş aparatlarını Ukraynanın hava məkanında vurmasının mümkünlüyünü gündəmə gətirib.

1news.az xəbər verir ki, bunu Polşanın xarici işlər naziri Radoslav Sikorski BBC Radio 4-ə müsahibəsində deyib.

Nazirin sözlərinə görə, Rusiyaya məxsus qanadlı raketlərin Polşa sərhədini keçdikdən sonra vurulması əvəzinə, onların Ukrayna hava məkanında zərərsizləşdirilməsi daha təhlükəsiz ola bilər. O bildirib ki, belə olan halda raketin qalıqlarının Polşa ərazisinə düşməsi riskinin qarşısını almaq mümkündür.

Sikorski hesab edir ki, Ukraynanın qərb hissəsində uçuşlar üçün təhlükəsiz zona yaradılması həm Ukraynaya, həm də Polşaya fayda verə bilər. Onun fikrincə, bu addım Lvov hava limanının fəaliyyətinin bərpasına da şərait yarada bilər.

Qeyd edək ki, son günlər Rusiyanın Ukraynanın qərb bölgələrinə hücumları davam edir. Rusiya qüvvələri Ukrayna-Polşa sərhədinə yaxın ərazilərdə bir sıra obyektləri pilotsuz uçuş aparatları ilə hədəfə alıb. Hücumlar nəticəsində Kiyev–Varşava qatarının lokomotivi və Volın vilayətində yanacaqdoldurma məntəqəsi zərər görüb.

Paylaş:
127

Aktual

Cəmiyyət

Sabahdan Bakıda dövlət qurumlarında iş rejimi dəyişir

Mövqe

Bakalavr 3 il, magistr 1 il olacaq? - ŞƏRH

Mövqe

“Turanbank”: cüzi xalis mənfəət, “dövlət damcısı” və bankın 10 ildir sağalda bilmədiyi yara

Cəmiyyət

Bakı metrosunda intervallar azaldılır – 2 dəqiqəlik hərəkət tətbiq olunacaq

Dünya

“Biz Çini qabaqlayırıq” - Tramp

“Moldova Rusiyanın növbəti hədəfi ola bilər”

Polşa XİN başçısı: NATO Ukraynada Rusiya raketlərini vurmalıdır

Pakistanda PARTLAYIŞ : Ölənlər var

Redaktorun seçimi

Azərbaycanda daşınmaz əmlak bazarında durğunluq: satışlar artmadığı halda tikinti şirkətləri qiymətləri qaldırır - TƏHLİL

Tranzitdən iqtisadi dəyərə: Azərbaycanın nəqliyyat və logistika potensialı Orta Dəhliz və Zəngəzur müstəvisində - MÜSAHİBƏ

Metroda xətlərin ayrılması, tramvayın qayıdışı, yeni yollar: Bakının nəqliyyat problemi necə həll olunacaq? – VİDEOMÜSAHİBƏ

Qatarda vəfat etdi, tanınması ölümündən sonra oldu: Cavad Mircavadovun həyat hekayəsi - FOTO - VİDEO

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Sizin üçün xəbərlər

Hindistanın şərqində daşqınlardan 4 milyondan çox insan zərər çəkib

Nepalda sel fəlakətində ölənlərin sayı 1367-yə çatıb

Rusiyada iPhone smartfonları bloklanacaq? - Deputatıdan ÇAĞIRIŞ

Bir neçə ilə Marsa səyahət edə biləcəyik

Son xəbərlər

“Sovetski”də söküntü ərazisindən meyit tapıldı

Bu gün, 17:54

MKA: "TikTok"da ödəniş sistemlərini təqlid edən saytlar aşkarlanıb

Bu gün, 17:52

Sabahdan Bakıda dövlət qurumlarında iş rejimi dəyişir

Bu gün, 17:49

Hikmət Hacıyev Türkiyədən gələn nümayəndə heyətini qəbul edib

Bu gün, 17:40

Sabahdan Bakının marşrut xətlərinə rekord sayda avtobus buraxılır

Bu gün, 17:21

Ramiz Mehdiyevin cinayət işi məhkəməyə göndərildi

Bu gün, 17:10

Bakalavr 3 il, magistr 1 il olacaq? - ŞƏRH

Bu gün, 16:49

Nazir: “Şagird sayı 40-dan çox olan cəmi 600 sinif var”

Bu gün, 16:45

“Turanbank”: cüzi xalis mənfəət, “dövlət damcısı” və bankın 10 ildir sağalda bilmədiyi yara

Bu gün, 16:22

Emin Əmrullayev: Qarabağ Universitetində tələbə sayı 3 500-ü ötəcək

Bu gün, 16:17

Emin Əmrullayev: Ali təhsildə beynəlxalq ikili diplom proqramlarının əhatə dairəsi genişləndirilir

Bu gün, 16:13

Məktəblərdə dərs saatları dəyişəcək? - Nazir açıqladı

Bu gün, 16:12

Azərbaycan boksçuları Sofiyada keçiriləcək Avropa çempionatında iştirak edəcəklər

Bu gün, 16:08

Emin Əmrullayev: Müəllimlik ixtisaslarına qəbul yerləri 3 690 nəfər azaldılıb

Bu gün, 16:08

“Biz Çini qabaqlayırıq” - Tramp

Bu gün, 15:58

Emin Əmrullayev: 356 mindən çox məzun attestat və diplomunu “myGov”dan elektron formada alıb

Bu gün, 15:57

Emin Əmrullayev: “Rəqəmsal bacarıqlar” layihəsi 1001 məktəbi əhatə edəcək

Bu gün, 15:54

Azərbaycanda məktəblərdə süni intellektlə bağlı tədbirlər genişləndiriləcək

Bu gün, 15:47

Məktəblərdə Azərbaycan dili ilə bağlı dəyişiklik: dərs saatları artırılır

Bu gün, 15:44

“Moldova Rusiyanın növbəti hədəfi ola bilər”

Bu gün, 15:40
Bütün xəbərlər