 "Barselona"nın futbolçusu Rodri "Atletiko" ilə oyunu buraxacaq | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Dünya

"Barselona"nın futbolçusu Rodri "Atletiko" ilə oyunu buraxacaq

1news Redaksiyası16:52 - Bu gün
"Barselona"nın futbolçusu Rodri "Atletiko" ilə oyunu buraxacaq

"Barselona"nın futbolçusu Rodri La Liqanın XII turunda "Atletiko"ya qarşı oyunu buraxacaq.

1news.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Kataloniya təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

30 yaşlı yarımmüdafiəçi UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində İngiltərənin "Aston Villa" komandasını məğlub etdikləri matçın (3:0) fasiləsində əvəzlənib.

Onun əzələsində yüngün zədə aşkarlanıb.

Xatırladaq ki, Rodri cari mövsüm La Liqada 10 oyunda 1 qol və 1 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Paylaş:
113

Aktual

Cəmiyyət

Hakerlər soyuducuların temperaturunu 50 dərəcəyədək qaldırır – MKA-dan xəbərdarlıq

Mövqe

ABŞ-də Konqresə nəzarətin demokratlara keçməsi Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir edəcək? – AÇIQLAMA

Mövqe

Bakı-Moskva arasında kruiz səfərləri reallaşa bilərmi? – Ekspertdən AÇIQLAMA

Rəsmi

Pakistan Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Dünya

Ermənistanda müxalifətçi Tsarukyanın həbs müddəti daha 3 ay uzadıla bilər

"Barselona"nın futbolçusu Rodri "Atletiko" ilə oyunu buraxacaq

Tramp İrana qarşı hərbi əməliyyatların genişləndirilməsini istisna etməyib

Cina Hinoxosa son 30 ildən artıq müddətdə Texasın ilk demokrat qubernatoru oldu

Redaktorun seçimi

Bir şəhərdə 189 ölkə: Bakı futbol tarixində misilsiz turnirə ev sahibliyi edir

"Yüksəliş" – ölkə miqyaslı kadr lifti: Azərbaycan idarəçi axtarışını milli texnologiyaya necə çevirdi

Pulun qiyməti nədir? - Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin bazarla nə üçün razılaşmadığı barədə

Sarsılmaz İnfantino mövqelərini qoruyur: Bakı və Daşkənd UEFA ilə AFK-dakı parçalanma ilə bağlı proqnozumuzu necə təsdiqlədi?

“Yelo Bank” “Unibank”ı ötərək yenidən Azərbaycan Mərkəzi Bankının şikayət indeksinə başçılıq edir

Sizin üçün xəbərlər

Batareyasız işləyən sensor ixtira edilib

Əfv gözləyən Cənubi Koreyanın sabiq prezidentinə edam cəzası istənildi

Aksiyalara görə 40 metro stansiyanı bağlayırlar

Fələstin Prezidenti Kipr Respublikasına səfərə getdi

Son xəbərlər

İlham Əliyevin sosial media hesablarında "AIREX 2026" sərgisi ilə tanışlığa dair videoçarx paylaşılıb

Bu gün, 17:57

ABŞ-də Konqresə nəzarətin demokratlara keçməsi Azərbaycanla münasibətlərə necə təsir edəcək? – AÇIQLAMA

Bu gün, 17:46

Hakerlər soyuducuların temperaturunu 50 dərəcəyədək qaldırır – MKA-dan xəbərdarlıq

Bu gün, 17:40

Ermənistanda müxalifətçi Tsarukyanın həbs müddəti daha 3 ay uzadıla bilər

Bu gün, 17:34

ADY-nin rəqəmsal transformasiyasına çəkilən xərcləri 6 milyon dolları ötüb

Bu gün, 17:21

Bakıda küləyin sürəti 28 m/san-dək çatacaq - XƏBƏRDARLIQ

Bu gün, 17:13

Dövlət Mülki Aviasiya Agentliyinə yeni sədr müavini təyin edilib - DOSYE

Bu gün, 17:02

Əli Əsədov Rusiya, Belarus, Özbəkista və Qırğızıstanın rəsmiləri ilə görüşüb

Bu gün, 16:57

"Barselona"nın futbolçusu Rodri "Atletiko" ilə oyunu buraxacaq

Bu gün, 16:52

Bakıda qəza: “BMW” hospitala çırpıldı - FOTO

Bu gün, 16:51

Bakı-Moskva arasında kruiz səfərləri reallaşa bilərmi? – Ekspertdən AÇIQLAMA

Bu gün, 16:31

Carlsberg Azerbaijan və Azərbaycan Texnologiya Universiteti arasında Əməkdaşlıq Memorandumu imzalanıb - FOTO

Bu gün, 16:19

Səudiyyə Ərəbistanının Kralı İlham Əliyevi təbrik etdi

Bu gün, 16:12

Pakistan Prezidenti Zəfər Günü münasibətilə İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

Bu gün, 16:10

Azərbaycan və Belarsus FHN arasında sənəd imzalanıb

Bu gün, 16:09

Tramp İrana qarşı hərbi əməliyyatların genişləndirilməsini istisna etməyib

Bu gün, 16:05

İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “AIREX 2026” sərgisi ilə tanış olublar - YENİLƏNİB

Bu gün, 16:03

Prezidentdən hava çirklənməsi ilə bağlı SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:55

Kamran İmanov "Şərəf" ordeni ilə təltif edilib

Bu gün, 15:51

Paytaxtın 51 kilometrdən çox yolu yenilənib

Bu gün, 15:35
Bütün xəbərlər