Tovuzda hamilə qadını bıçaqlayan şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB
Tovuzda hamiləni bıçaqlayan şəxs tutulub.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, polisin keçirdiyi tədbirlər nəticəsində S. Məmmədliyə kəsici alətlə xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən Ə. Məmmədzadə saxlanılıb.
Bıçaqlanma hadisəsi Tovuz "ASAN xidmət" Mərkəzinin qarşısında baş verib.
17:10
Tovuzda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.
1news.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hamilə qadın bıçaq xəsarəti ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona tibbi yardım edilib, vəziyyətinin kafi olduğu bildirilir.
Fakt araşdırılır.
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