Арестован адвокат дочери Рамиза Мехтиева

В Азербайджане задержан адвокат.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, Раман Абышов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел.

Адвокат, которому предъявлено обвинение в вымогательстве путем угроз, сегодня предстал перед судом.

Решением судьи в отношении Р. Абышова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Отметим, что Р. Абышов ранее представлял интересы дочери признанного виновным в государственной измене и других тяжких преступлениях Рамиза Мехтиева — Кямилы Алиевой. Он защищал ее права в вопросах, связанных с имуществом.