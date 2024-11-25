Состоялась встреча с делегацией НАТО

В рамках научно-практической конференции, посвященной 30-летию присоединения Азербайджана к программе НАТО «Партнерство во имя мира», нашу страну посетила делегация во главе с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по операциям Бурджу Сан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, начальник Управления международного военного сотрудничества полковник Эльчин Абдуллаев встретился с делегацией НАТО.

На встрече говорилось о текущей ситуации с выполнением обязательств, указанных в «Индивидуально адаптированной программе партнерства» (ITPP), считающейся основной правовой базой сотрудничества с НАТО, и об участии наших военнослужащих в международных миссиях по обеспечению безопасности.

Стороны также обсудили подготовку подразделений различных видов войск, заявленных Азербайджанской армией в Объединенные вооруженные силы НАТО в рамках «Концепции оперативных возможностей», и вклад наших военнослужащих, несущих службу в различных штабах и структурах Альянса в рамках концепции «Штабные должности партнерства».

На встрече, в которой также участвовал глава представительства Азербайджанской Республики при НАТО Джафар Гусейнзаде, было особо подчеркнуто, что наша страна является надежным партнером НАТО. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями и о перспективах сотрудничества.