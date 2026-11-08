Хаким Джеффрис выступил за импичмент главы Пентагона

Лидер демократов в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис поддержал инициативу об импичменте министра войны Пита Хегсета, обвинив его в злоупотреблении полномочиями и угрозе национальной безопасности страны.

Как передает 1news.az, об этом Джеффрис заявил в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, действия Хегсета привели к втягиванию США в конфликт с Ираном, который спровоцировал рост цен, нанесший ущерб простым американцам.

«Я твердо поддерживаю резолюцию по Хегсету. Министр превысил свои полномочия, подорвал нашу национальную безопасность и организовал эту безрассудную и дорогостоящую невынужденную войну против Ирана, которая взвинтила цены для американцев и сделала страну менее безопасной. Пит Хегсет должен уйти», — заявил политик.

По словам Джеффриса, вопрос об импичменте будет обсуждаться с коллегами во вторник. Он также выразил уверенность, что инициатива получит широкую поддержку.

Ранее республиканец Томас Мэсси от штата Кентукки сообщил о намерении представить в Конгрессе резолюцию с призывом к импичменту главы Пентагона. Недовольство действиями Хегсета на фоне конфликта с Ираном выразили ряд демократов и некоторые представители Республиканской партии.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не намерен отправлять Хегсета в отставку, положительно оценивая его работу. Однако, по информации CBS News, американский лидер обсуждал со своими помощниками возможность ухода главы Пентагона с должности.