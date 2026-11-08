Президенты Азербайджана и Турции посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида - ОБНОВЛЕНО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает 1news.az, президенты Азербайджана и Турции возложили венки к Мемориалу.

В ходе знакомства с комплексом было сообщено, что Мемориал Ходжалинского геноцида был создан в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным в феврале 2025 года с целью увековечения памяти жертв Ходжалинской трагедии, доведения исторической правды до будущих поколений и сохранения национальной памяти. Проект был реализован на основе концепции, разработанной Фондом Гейдара Алиева.

Мемориал состоит из четырех разделов. В первых двух создан экспозиционный зал, увековечивающий память жертв Ходжалинского геноцида.

Представленная в экспозиции инсталляция "Лицо трагедии" отражает мирных жителей, убитых во время геноцида, уничтоженные семьи.

Экспозиция, посвященная Ходжалинскому геноциду - одному из самых чудовищных преступлений против человечности в XX веке, - знакомит посетителей с историческими корнями армяно-азербайджанского конфликта, оккупационной политикой и последствиями армянского террора на азербайджанских землях. На основе документов, карт и фактических материалов здесь представлены история Ходжалы, хронология конфликта, сведения о Ходжалинском геноциде как одном из самых кровавых преступлений против человечности, а также политико-правовая оценка этой трагедии, данная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым.

В экспозиционном зале также представлен макет Ходжалы, с помощью которого информация о трагических событиях того дня передается посетителям в интерактивной форме.

Во втором экспозиционном зале с помощью видеоматериалов, созданных с применением искусственного интеллекта, рассказывается о судьбе восьми семей, полностью уничтоженных во время трагедии, о жизнях и мечтах людей, оборвавшихся в одну ночь в результате этого преступления.

Отдельная часть экспозиции посвящена последовательной политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым с целью доведения правды о Ходжалы до международной общественности. Здесь также отражена деятельность Фонда Гейдара Алиева под руководством его президента Мехрибан Алиевой по увековечению памяти жертв Ходжалинского геноцида и восстановлению справедливости, а также работа, проводимая в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!", инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой.

В экспозиции также представлены макеты памятников, установленных в ряде стран в рамках международной кампании "Справедливость к Ходжалы!".

Завершается экспозиция материалами о 44-дневной Отечественной войне и восстановлении государственного суверенитета Азербайджана, а также "Великом возвращении" и возрождении разрушенного Ходжалы.

17:30

8 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган посетили Мемориал жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, президенты Азербайджана и Турции возложили венки к Мемориалу.