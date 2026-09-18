Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Интервью 1news.az с азербайджанским актером, членом Европейской киноакадемии Орханом Искендерли.

Орхан Искендерли снимался в главных ролях в фильмах режиссёра Хилала Байдарова «Səpələnmiş ölümlər arasında» и «Boşluğa xütbə», которые в разные годы были представлены на Венецианском кинофестивале. Но настоящую славу и народную любовь актёру принесло не участие в авторском и фестивальном кино, а роль Азика в сериале «Mikrorayon» - персонажа отрицательного, но зрителям запомнившегося и полюбившегося. О парадоксе этой любви, своём творческом пути и не только О.Искендерли рассказал в видеоинтервью 1news.az.

О РОЛИ АЗИКА В СЕРИАЛЕ «MIKRORAYON»

Мне не обидно, что широкая аудитория узнала меня не после фестивального кино, а именно после сериала. У сериалов очень широкая аудитория и узнаваемость приходит быстрее, а у авторского кино это свой зритель, свой путь. И не все смотрят авторское кино.

Зрители привязываются не к отрицательным или положительным персонажам, а к тем, в которых они находят что-то узнаваемое, что-то человеческое. Азик далеко не идеальный человек, отрицательный в характере. У него очень много ошибок, отрицательные черты, противоречивость - именно это и привлекает зрителей. У них может быть симпатия к персонажу, но я не думаю, что они оправдывают его поступки. Им просто нравится персонаж. Мне тоже нравится Джокер, но я не оправдываю его поступки.

Ответственность актера - это правдиво сыграть роль и показать правдивый внутренний мир персонажа и, конечно же, не оправдывать его. Что будет думать зритель, это уже зависит от зрителя и от его опыта. По мне, так самое главное - это понять, что если ты человека показываешь на экране, это не пример для подражания. Задача актера - правдиво показать историю, правдиво сыграть все это, но, конечно же, не оправдывать, не оценивать, не привязывать какие-то выводы.

Когда я читал сценарий, я смотрел на Азика со стороны, как будто это другой человек, как будто не я буду играть его. А потом со временем, когда я играл, уже увидел, что я уже внутри, внутри его обстоятельств, внутри его пространства. И я не почувствовал этот переход, раньше я это чувствовал, но в этот раз этого не произошло. И это для меня было интересно. Чему я научился у Азика? Наверное, сыграть персонажа, который, можно сказать, противоположен мне по характеру. И от него я научился, наверное, командовать, потому что никогда не командовал никем (улыбается). Также у Азика я научился быть строгим и контролировать свой гнев.

О ГЛАВНОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫЗОВЕ

Мне ничего не хочется доказывать, я никому ничего не обязан. Я сосредоточен на процессе - на творческом процессе. Для меня это самое важное. Я для этого живу, я актёр именно из-за этого - из-за творческого процесса, а не для того, чтобы доказать, что могу сыграть и Азика, и какого-то совершенно другого персонажа. Это меня вообще не интересует. Приходит сценарий - я анализирую персонажа и играю его. Всё остальное отделяет тебя от творческого процесса. Для меня это работает именно так. Не нужно думать о том, что будет дальше или, что подумают люди. Об этом вообще не стоит думать. Говорю только о себе - это не совет кому-то. Вообще не люблю давать людям советы. У меня это работает именно так.

О РАБОТЕ НА АВТОВОКЗАЛЕ

Это было, кажется, в 2017 году. Около месяца я помогал своему другу на автовокзале. Просто я упомянул это в одном из своих интервью, а потом эту фразу уже вынесли в заголовок. Я там действительно работал около месяца - просто помогал своему другу. В то время наш фильм показывали на Монреальском кинофестивале. Тогда я уже определил для себя, что не могу заниматься чем-то, кроме творчества. В другом месте я чувствую себя так, будто нахожусь в клетке, но другу я помогал. Потом и оттуда ушёл, потому что не мог продолжать. Да в тот момент фильм показывали на кинофестивале за рубежом, но я обычно спокойно отношусь к таким вещам. Ну, хорошо, фильм куда-то едет, его показывают. Для меня это не что-то из разряда «вау».

Полную версию видео-интервью актера Орхана Искрендерли смотрите по ссылке ниже.

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Фото и видео: Надир Ибрагимли