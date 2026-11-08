«Галатасарай» и «Фенербахче» поздравили Азербайджан
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Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» опубликовал поздравление на своей официальной странице в соцсети X по случаю шестой годовщины Победы в Карабахе.
Как сообщает 1news.az, в публикации говорится: «Поздравляем с Днём Победы Азербайджан — нашу дружественную и братскую страну!»
Клуб «Фенербахче» также поздравил народ Азербайджана с Днём Победы, который отмечается 8 ноября.
В посте стамбульского клуба говорится: «Поздравляем с Днём Победы наш дорогой и братский Азербайджан!»
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