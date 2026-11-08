«Галатасарай» и «Фенербахче» поздравили Азербайджан

Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» опубликовал поздравление на своей официальной странице в соцсети X по случаю шестой годовщины Победы в Карабахе.

Как сообщает 1news.az, в публикации говорится: «Поздравляем с Днём Победы Азербайджан — нашу дружественную и братскую страну!»

Клуб «Фенербахче» также поздравил народ Азербайджана с Днём Победы, который отмечается 8 ноября.

В посте стамбульского клуба говорится: «Поздравляем с Днём Победы наш дорогой и братский Азербайджан!»