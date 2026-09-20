«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Сегодня исполняется три года событию, которое навсегда изменило ход современной истории Азербайджана и расставило все точки над «i» в вопросе безопасности и территориальной целостности страны. Менее чем за сутки очаги сепаратизма на суверенных землях республики были полностью искоренены, а государственная власть и верховенство закона восстановлены на всей территории государства.

Стремительная, решительная, бескомпромиссная - антитеррористическая операция 19–20 сентября 2023 года, завершив славную летопись Великой Победы во Второй Карабахской войне, утвердила торжество исторической справедливости.

Этот день навсегда вошел в летопись независимости как символ несокрушимой воли нации, мощи государства и незыблемости исторической справедливости.

В третью годовщину антитеррористической операции гостем 1news.az стал Майор запаса Анаром Гулиевым.

«Я участвовал в освобождении Физули, Ходжавенда, Агдамского и Агдеринского районов в ходе 44-дневной Отечественной войны», - отметил Анар Гулиев.

Как вспоминает А. Гулиев, выполнению военнослужащими боевых задач предшествовала масштабная подготовительная работа:

«Это не вопрос одного дня, месяца или года - подготовка велась на протяжении многих лет. Вооруженные силы Азербайджана годами вели тактическую подготовку к освобождению земель, находившихся под вражеской оккупацией. В учебных зонах и на полигонах велась серьезная работа по боевой подготовке, укреплению морально-психологического состояния личного состава, организовывались полевые выходы».

В своем рассказе Анар Гулиев поведал и о своей должности во время антитеррористической операции:

«Я проходил службу в должности помощника начальника отделения по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению. Моя работа была связана с учетом личного состава, понесшего потери в бою, а также с ранеными - их эвакуацией и регистрацией».

Как отметил он, противник создал перед ними множество минных полей и работал над этим день и ночь:

«Через камеры мы видели гражданских лиц - пожилых людей в штатском, то есть наблюдалась пестрая картина: были как военные, так и штатские. Как известно, там оставались силы, не подчинявшиеся армейскому командованию, и они отказывались уходить. Несмотря на неоднократные предупреждения и призывы подчиняться, звучавшие после Отечественной войны, они этого не делали. Каждое движение противника отслеживалось. Перед началом наступления моей задачей как офицера и заместителя было следующее: в Худаванге тогда находился старинный монастырский комплекс, где располагался контингент миротворцев. Мы получили приказ обеспечить их безопасность, так как безопасность миротворцев должна была гарантироваться безусловно. В свою очередь, мы вместе с моим начальником провели с ними переговоры, предупредив, что начинаются боевые операции и ради собственной безопасности им лучше максимально не показываться на территории. После этих переговоров наши силы перешли в наступление. Причем вооруженные силы Азербайджана начали наступать не с одного, а сразу с нескольких направлений на территории Карабаха, где находились эти неподчиняющиеся вооруженные формирования».

По его словам, антитеррористическая операция началась среди бела дня, 19–20 сентября. После того как армия прошла через этапы 44-дневной войны, она была уже практически полностью готова к боевым условиям: военные знали, чего ожидать, знали о вражеских уловках и возможных сюрпризах.

«Разумеется, война не обходится без потерь. Да упокоит Всевышний души всех наших шехидов! К сожалению, у нас тоже были шехиды, а также раненые офицеры. Тем не менее, задача была выполнена менее чем за 24 часа. Уже к концу дня 20-го числа, примерно к 21:00–22:00, мы завершили операцию и достигли назначенного рубежа в Сарсенгском направлении», - вспоминает он.

Рассказывая о 44-дневной Отечественной войне, Анар Гулиев поделился воспоминаниями о героях и своих боевых товарищах:

«Я хотел бы начать со своего подразделения. Первыми среди военнослужащих нашего батальона, наших солдат, героически погиб Мамедов Алтун - наш солдат из города Гянджа. Позднее, ранним утром, примерно в 06:00–07:00, мы снова вышли на задание. Естественно, мы шли на врага, в то время как противник занимал стратегически господствующие высоты.

Во время артиллерийского обстрела погибли наши солдаты: Ирапов Исмаил, родом из Загатальского района, и Меликов Эльвин из Баку - это были бойцы, которые сражались бок о бок со мной. В результате разрыва 82-миллиметровой мины их тела были буквально разорваны осколками. Представьте себе: в тот момент мы не могли забрать тела наших шехидов. Перегруппировавшись с личным составом, я запомнил то место. По крайней мере, там раньше стояли дома наших соотечественников, которые превратились в руины. Возле одного из таких домов, возле уцелевших деревьев я их и нашел. Мы вместе с солдатами эвакуировали тела обоих».

Рассказывая о личном опыте, он отметил:

«Что касается меня, 13 октября в направлении Гараханбейли я получил черепно-мозговую травму в результате разрыва вражеского снаряда. Я был ранен на том участке. Состояние было тяжелым - помню, как пришел в себя в больнице в Физули, откуда меня вскоре перевели. Пробыв там несколько дней, я был направлен в Гейчайскую государственную больницу, где проходил лечение.

Пользуясь случаем, выражаю глубочайшую благодарность нашим врачам. Они оказывали медицинскую помощь не только мне, но и всем поступавшим раненым как своим близким, как родным людям. Действительно, их самоотверженный труд невозможно переоценить, о нем обязательно нужно говорить».

Анар Гулиев подчеркнул, что война оставила в его памяти неизгладимый след:

«Война осталась в моей памяти - она и славная, и тяжелая до боли. Потому что мы потеряли очень близких друзей, товарищей, совсем молодых парней, наших сослуживцев. Представьте себе 18–19-летних юношей, которые совершали настоящие подвиги! Мужество, проявленное ими в боях, должно стать великим примером для нынешнего и будущих поколений. Мы сегодня - свидетели подвига наших шехидов, и наш священный долг - рассказывать о них, чтить их труд, отвагу и героизм в боевых действиях.

Говоря о стремлении новобранцев отправиться на передовую, Анар Гулиев отметил, что молодые солдаты изо всех сил рвались в бой, желая идти вместе со всеми, держать в руках оружие и делить тяготы войны.

Он также поделился воспоминаниями об увиденном при входе в освобожденные азербайджанские города:

«Представьте: когда мы вошли в наши города, в Джебраиле я видел метрики и другие документы старого образца, где черным по белому было написано: «Азербайджанская Республика». То есть я видел это собственными глазами. В их же официальных документах местом рождения значилась Азербайджанская Республика! Такая вот ложь и фальсификация заложена в их природе. Именно поэтому в соцсетях и везде нужно ставить их на место, чтобы они не питали пустых иллюзий. Карабах был, есть и всегда будет азербайджанским!»

В завершение Анар Гулиев поделился своими чувствами о том, где и когда узнал информацию о завершении войны:

«Эту новость я встретил на Ходжавендском направлении. Напомню, что я получил ранение 12 октября и лечился в Гяндже и Физули. Лежа в больнице в Гяндже, я добровольно попросил направить меня обратно на службу и получил приказ отправиться на Ходжавендское направление, где приступил к обязанностям заместителя командира батальона по работе с личным составом.

Был вечер, мы снова находились в состоянии боевой готовности, поддерживали связь. Нам внезапно сообщили: мол, начиная с 00:00 операции прекращаются: «Прекратите огонь, война окончена».

А мы находимся в окопе, на передовой, и ничего толком не знаем. Оказывается, в это время уже шли переговоры, трехсторонние переговоры с участием нашего Верховного главнокомандующего. Конечно, об этом мы узнали позже - враг уже дал согласие подписать акт о капитуляции. Услышав это, мы, офицеры, переговариваясь по рации, а также находясь рядом с личным составом, сообщили нашим солдатам, что война завершилась. В глазах бойцов стояли слезы, да и я сам сильно расчувствовался. Вы понимаете, это невероятная гордость! 30 лет этот узел не удавалось развязать, эти переговоры никак не приносили результата.

Конечно, мы понимали, что войну придется доводить до конца силой оружия. И эту радость я встретил со слезами на глазах, был безумно счастлив. Днями напролет - под дождем, полуголодными - это было очень тяжело. Говорить об этом, передать те чувства… Настоящие боевые товарищи, военные, гази, ветераны поймут меня лучше всего - это было действительно непросто, но мы смогли справиться.

Мы преодолели всё это с честью. Конечно, мы были к этому готовы, но услышать такую новость и объявить ее личному составу - это огромная гордость! Да упокоит Всевышний души всех наших шехидов, пусть их души будут спокойны! Эту победу мы одержали благодаря им, благодаря всем нам и, конечно же, нашему народу во главе с Верховным главнокомандующим».