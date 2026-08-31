Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az c популярной азербайджанской певицей Efendi, представлявшей Азербайджан на международном песенном конкурсе «Евровидение 2020/21».

Efendi (Самира Эфенди) - одна из самых ярких представительниц новой волны современного азербайджанского шоу-бизнеса, чьё имя уже несколько лет неизменно связано с крупными музыкальными проектами и международными сценами. Артистка, представлявшая Азербайджан на «Евровидении-2020/21», продолжает активно развиваться в творчестве, экспериментировать и привлекать внимание публики.

В интервью 1news.az Efendi откровенно рассказала о встречах с Аллой Пугачевой и Лаймой Вайкуле, выступлении на одной сцене с Мадонной, а также высказалась о современном азербайджанском шоу-бизнесе и его перспективах.

Певица также ответила на вопрос о возможном возвращении на сцену «Евровидения», рассказала о своих творческих планах, отношении к конкуренции и о том, что сегодня для неё значит быть частью музыкальной индустрии Азербайджана.

О ВСТРЕЧЕ С АЛЛОЙ ПУГАЧЕВОЙ И ЛАЙМОЙ ВАЙКУЛЕ

В этом году в Юрмале я встретилась с Аллой Борисовной и Лаймой Вайкуле по приглашению. Я была приглашена и выступила на фестивале Laima Rendezvous. Для меня было огромной честью увидеть двух легенд вместе, пообщаться с ними и представиться. Особенно меня тронуло то, что Алла Борисовна очень внимательно меня слушала и встретила номер бурными аплодисментами. После этого на интервью я даже расплакалась от счастья. Для меня это огромная честь и, я бы сказала, большой успех - выступать перед такими людьми.

Лайма сказала мне: «Никогда не нервничай, потому что ты шикарная, ты успешная и ты ещё очень многого добьёшься в жизни». Эти слова мне очень запомнились.

Алла Борисовна передала огромный привет Азербайджану. Она очень любит нашу страну и Баку, и надеется, что в скором времени она сможет посетить наш город. Сейчас также идут разговоры о возможности проведения фестиваля в Азербайджане. Времени на долгое общение у нас не было - мы успели поговорить во время фотографирования, я представилась. Оказалось, что Алла Борисовна знала меня ещё по «Евровидению». Максим Галкин также передал огромный привет Азербайджану и сказал, что они очень любят и уважают наш народ и культуру и хотели бы в скором времени посетить нашу страну.

О ГОЛОСЕ

Голос - это для меня что-то очень интимное и одновременно главный способ передавать эмоции. Иногда внутри меня годами накапливаются чувства, которым я не могу подобрать правильные слова, но могу выразить их через песню.

Музыка позволяет мне передать слушателю всё, что я чувствую внутри: слёзы, боль, радость, страсть, взрыв, целый комплекс эмоций. Всё это я могу выразить своим голосом. Наверное, голос для меня - это всё.

О ВОЗМОЖНОМ ВОЗВРАЩЕНИИ НА «ЕВРОВИДЕНИЕ»

Я, наверное, уже переросла «Евровидение», но меня словно что-то там держит. Как будто я оставила там частичку себя и должна вернуться, чтобы её забрать. Безусловно, я знаю, что для меня это была и остаётся история о победе. Потому что тогда, мне кажется, с нами поступили несправедливо. Все видели, сколько мы работали, как сильно стремились к результату.

Кто бы меня тогда ни спрашивал: «Какая твоя цель?» - для меня существовал только один ответ: мы приехали за этим кубком. Даже глава нашей делегации Иса Меликов говорил мне: «Ты какая-то невероятно упрямая, а если победы не будет?» А я отвечала: «Такого не будет. Будет победа». Я настолько верила в это, что смогла передать эту уверенность всей команде. Мы действительно жили с ощущением, что должны победить и другого варианта просто нет.

Поэтому у меня осталось ощущение какого-то незавершённого дела. Как будто там остался маленький щелчок, который мне нужно однажды закрыть. Мне кажется, если возвращаться на «Евровидение», то уже для того, чтобы поставить в этой истории точку. Но это должно быть не возвращение ради самого возвращения. Мне хочется делать что-то более масштабное: большие фильмы, мюзиклы, проекты, в которых будут задействованы лучшие артисты, актёры и музыканты Азербайджана, где будет работать большая команда. Поэтому на «Евровидение» я бы хотела вернуться, но только тогда, когда всё будет чётко продумано и спланировано.

Полную версию видеоинтервью с певицей Efendi вы можете просмотреть ниже.

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