Азербайджан и Латвия обсудили развитие консульского сотрудничества - ФОТО
В Риге прошли консульские консультации между Азербайджаном и Латвией. Стороны обменялись мнениями о внедрении цифровых решений в консульскую сферу, обмене опытом и расширении взаимодействия.
Об этом сообщила посол Азербайджана в Латвии Нармина Мустафаева в соцсети X.
В консультациях участвовали представители внешнеполитических ведомств и профильных структур обеих стран.
#Azerbaijan~#Latvia consular consultations took place in Riga, bringing together representatives of both @AzerbaijanMFA and @Latvian_MFA and relevant institutions. Digitalization of consular services, exchange of expertise and opportunities for closer practical cooperation were at the heart of the discussions. Grateful to our Latvian colleagues for their warm welcome and constructive engagement. 🇦🇿 🇱🇻 — Nermine Mustafayeva (@NermineMustafa2) November 3, 2026