Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

За два дня президент ФИФА был принят главами двух государств - Азербайджана и Узбекистана. Национальные федерации обеих стран - входящие в конфедерации, которые требовали его отставки, - в тот же день заявили о полной поддержке Джанни Инфантино, подтвердив прогноз 1news.az об отсутствии монолитности в рядах его оппонентов.

29 сентября Джанни Инфантино был принят Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. 30 сентября - Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

В обоих случаях национальные футбольные ассоциации выпустили заявление о поддержке президента ФИФА в день приёма главами государств.

С конца июля 1news.az последовательно исходил из того, что заявление конфедерации, будь то УЕФА или АФК, не тождественно позиции её членов, и что в марте 2027 года на выборах президента ФИФА голосовать будут не шесть конфедераций, а 211 ассоциаций поимённо. Этот тезис подтверждался постепенно - Мексикой и Аргентиной в начале августа, Гренадой и Сент-Китсом, шестью арабскими федерациями, расколом внутри Азиатской конфедерации футбола.

29 и 30 сентября он подтвердился в Баку и Ташкенте. Причём на самом высоком уровне.

Коалиция, которой больше нет

Чтобы оценить масштаб произошедшего, стоит вернуться к августу.

30 июля, по словам самой европейской конфедерации, «все 55 членов УЕФА единогласно одобрили отказ от участия в турнирах ФИФА», пока в силе проект FIFA Forward Enterprise - вынесение коммерческих прав организации в отдельную компанию с продажей до 20 процентов внешним инвесторам.

К бойкоту, по словам теперь уже двух других конфедераций, присоединились члены КОНКАКАФ и Азиатской конфедерации футбола. 1 августа Инфантино проект отозвал, однако конфликт продолжился уже вокруг самого президента.

10 августа три конфедерации направили в Цюрих открытое письмо с шестью подписями: Александер Чеферин и Теодорос Теодоридис от УЕФА, Виктор Монтальяни и Филипп Моджо от КОНКАКАФ, шейх Салман бин Ибрагим Аль Халифа и Виндзор Джон от АФК. За подписями якобы стояли 143 ассоциации из 211. Письмо утверждало, что руководитель ФИФА отказался от своего долга и подорвал доверие обманом.

Это был пик коалиции. Но, как мы и предсказывали, коалиция эта была весьма эфемерной.

Дальше она начала рассыпаться - и рассыпалась по той самой линии, которая была обозначена нами с самого начала.

14 августа президент Федерации футбола Катара Хамад бин Халифа Аль Тани, член исполкома АФК и Совета ФИФА, написал Салману, что ни он сам, ни федерация не были поставлены в известность до выпуска совместного заявления - ни формально, ни неформально. Его формулировка: коллективное мнение сначала нужно установить, его нельзя предположить и нельзя создать декларацией. Салман категорически отверг утверждение о превышении полномочий, заявив, что обладает и правом, и обязанностью действовать решительно. Катар настаивал: президент не вправе говорить от имени 47 ассоциаций без их санкции.

27 августа УЕФА приостановил бойкот турниров, получив от ФИФА письменные гарантии, что проект не повторится. Отставки президента добиться не удалось: за месяц действия бойкота ни одна европейская федерация не снялась ни с одного турнира.

18 сентября Чеферин и Монтальяни направили Инфантино новое письмо - с требованием выплатить не менее 10 миллионов долларов каждой из 211 ассоциаций из резервов ФИФА. Подписи АФК под этим письмом уже не было. Шейх Салман 21 сентября направил собственное.

За полтора месяца коалиция трёх конфедераций превратилась в двух подписантов и три отдельные линии.

Баку демонстрирует собственное мнение

29 сентября Президент Азербайджана принял президента ФИФА. По сообщению Администрации президента, Ильхам Алиев поблагодарил Джанни Инфантино за поддержку работы по развитию футбола в мире, в том числе в Азербайджане. Обсуждалось сотрудничество страны с ФИФА и перспективы партнёрства.

В состав делегации ФИФА, принятой в Баку, входил главный директор по работе с ассоциациями-членами Эльхан Мамедов - единственный представитель Азербайджана, занимающий в мировом футболе позицию такого уровня. До перехода в ФИФА в мае 2022 года он был генеральным секретарём, а затем исполнительным вице-президентом АФФА; в ФИФА он возглавил европейское подразделение по работе с ассоциациями-членами и отвечал за внедрение программы FIFA Forward среди 55 европейских федераций.

Фото со встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой ФИФА Джанни Инфантино

По итогам встречи, в сообщении пресс-службы главы государства отдельно была отмечена поддержка, которую Ассоциация футбольных федераций Азербайджана оказывает деятельности ФИФА.

В тот же день АФФА выпустила сообщение, завершающееся прямой формулировкой: ассоциация полностью поддерживает ФИФА и Джанни Инфантино.

Значение этой строки измеряется тем, что ей предшествовало. С 28 июля, когда кризис начался, АФФА своей позиции публично не обозначала. Ни при отзыве проекта, ни при объявлении бойкота, ни при его приостановке, ни во время обмена заявлениями между конфедерациями. Два месяца молчания закончились 29 сентября - приемом у главы государства.

Приём состоялся в момент, когда три конфедерации требовали ухода Инфантино, а часть европейских федераций отзывала поддержку его переизбрания. В октябре Баку принимает первый в истории чемпионат мира и фестиваль ФИФА U-15 - турнир, которого прежде не существовало и который впервые проводится в Азербайджане.

Ташкент солидарен с Азербайджаном

30 сентября уже президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принимал президента ФИФА в Ташкенте. Главной темой стало проведение в Узбекистане и Азербайджане чемпионата мира среди игроков до 20 лет. Обсуждались расширение партнёрства, трансформация системы организации и управления футболом, подготовка тренеров, судей и специалистов, а также ускорение открытия в Ташкенте регионального офиса ФИФА.

Фото со встречи президента Узбекистана Шавката Мирзиеева с главой ФИФА Джанни Инфантино

Футбольная ассоциация Узбекистана в тот же день заявила, что полностью поддерживает ФИФА и её президента Джанни Инфантино и продолжит тесное сотрудничество с организацией.

Где проходит линия раскола

АФФА входит в УЕФА - конфедерацию, которая первой объявила бойкот и продолжает требовать смены руководства ФИФА.

Футбольная ассоциация Узбекистана входит в АФК - конфедерацию, подписавшую августовское письмо против Инфантино и не подписавшую сентябрьское.

За два дня позиция, расходящаяся с линией собственной конфедерации, была заявлена в двух из трёх конфедераций, выступивших против президента ФИФА.

Общий знаменатель у обеих стран один. Азербайджан принимает турнир, которого раньше не было. Азербайджан и Узбекистан совместно примут чемпионат мира U-20. Расширение числа стран, принимающих соревнования ФИФА, - часть той же политики, что и расширение чемпионата мира с 32 до 48 команд, при котором доля Европы сократилась с 40,6 до 33,3 процента, а Африка и Азия получили девять и восемь прямых мест вместо пяти и четырёх.

И здесь стоит назвать вещи своими именами. На протяжении нескольких месяцев 1news.az писал о том, что происходящее - не спор «хороших» управленцев с «плохими», а конфликт о распределении влияния между Западной Европой и остальным миром. Лондон, Берлин, Амстердам и скандинавские федерации первыми отозвали поддержку переизбрания Инфантино, исходя из логики, в которой голос прежней метрополии мирового футбола по умолчанию считается голосом всего футбола.

Баку и Ташкент показали, что эта логика больше не работает автоматически. Ни Азербайджан, ни Узбекистан не стали поддакивать Лондону и Берлину и сделали это публично, в день приёма на высшем уровне. Для стран, которые десятилетиями были в мировом футболе принимающей стороной чужих решений, собственная позиция и есть содержание той самой реформы представительства, о которой спорят конфедерации.

ФИФА переходит в контратаку

Примечательно и то, что день визита Инфантино в Баку совпал с первым за всё время кризиса публичным контрнаступлением ФИФА. 29 сентября организация подала в Окружной суд США по Южному округу Флориды возражение на требование УЕФА предоставить документы и свидетельские показания по проекту FIFA Forward Enterprise - материалы европейская конфедерация собирала для уголовного заявления против Инфантино в Швейцарии.

В документе ФИФА заявила, что обращение УЕФА содержит многочисленные ложные или вводящие в заблуждение утверждения, а предположения о том, что Инфантино нарушил какой-либо закон или этический принцип, категорически лишены оснований. Отдельно оспаривается оценка проекта: по утверждению ФИФА, УЕФА смешал стоимость долевого капитала с совокупной стоимостью бизнеса, превышавшей 30 миллиардов долларов, - вдвое больше той цифры, которой оперирует европейская сторона.

Главный тезис ФИФА, однако, не финансовый, а политический: организация прямо указала, что УЕФА подал это обращение незадолго до выборов президента ФИФА, распространяя недостоверные сведения об Инфантино. Иными словами, обвинения в попытке повлиять на голосование теперь звучат в обе стороны.

Арифметика марта - смогут ли противники Инфантино победить на выборах?

Для победы на выборах президента ФИФА требуется 106 голосов из 211. Выдвижение кандидатур закрывается 18 ноября, голосование пройдёт в марте 2027 года на Конгрессе в Марокко.

Кандидата у оппонентов Инфантино по-прежнему нет. Насер аль-Хелаифи снял свою кандидатуру 12 августа. Александер Чеферин 24 августа заявил, что не заинтересован в должности, пояснив, что его убедительность выше, если он на неё не претендует. Кто будет значиться в бюллетене напротив имени действующего президента, неизвестно.

Кампания за отставку Инфантино ведётся письмами конфедераций.

Кампания за его переизбрание - визитами в столицы и работой с национальными ассоциациями. И тут мы напомним, что голосуют на выборах именно ассоциации.

И, судя по тому, с чем президент ФИФА уезжал из Баку и Ташкента, настроение у него сейчас совсем иное, чем месяцем ранее в Рабате или Монако. Из столиц, где тебя принимают главы государств, а национальные федерации в тот же день заявляют о полной поддержке, уезжают не с ощущением осаждённого.

Уезжают, по всей видимости, полными надежд.