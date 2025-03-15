В Барде обрушился балкон жилого дома: Один человек спасён - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На горячую линию «112»Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение об обрушении балкона жилого дома на улице Тебриз в городе Барда.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на МЧС, сразу на место происшествия были направлены силы Карабахского регионального центра и Государственной службы противопожарной охраны.

Во время оценки оперативной ситуации было установлено, что в результате обрушения балкона второго этажа двухэтажного жилого дома под завалами оказалась 1990 года рождения, жительница города, Турана Алиева.

Силы МЧС оперативно провели спасательные работы, освободив женщину из-под завалов и передав её в бригаду скорой помощи.

В рамках обеспечения безопасности, жители дома были эвакуированы.

12:20

В Барде обрушился балкон двухэтажного жилого дома на улице Тебриз.

Как сообщает карабахское бюро Report, под обвалом оказалась женщина.

На место происшествия прибыли сотрудники соответствующих служб.

По факту ведется расследование.