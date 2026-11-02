Раскрыты причины трагедии в центре отдыха «Шеки Яйласы»: двое арестованы

По факту гибели двух человек в результате падения с высоты 8 сентября на территории семейного центра отдыха «Шеки Яйласы» в селе Баш Кельдек Шекинского района прокуратура Шекинского района возбудила уголовное дело и проводит предварительное расследование.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, в ходе следствия были допрошены многочисленные свидетели, назначены судебно-медицинская, комплексная экспертиза по охране труда, строительно-техническая, трасологическая и физико-химическая экспертизы. Также были направлены запросы в соответствующие государственные органы и другие организации, проведены необходимые следственные действия.

По данным следствия, имеются обоснованные подозрения в том, что предприниматель Рамиз Гусейнов, управлявший центром отдыха, недобросовестно и халатно относился к своим обязанностям. В результате допущенной им халатности погибли два человека.

Следствие также установило, что Гусейнов устно поручил строительство башни для канатной дороги Zipline Абасату Пашаеву, который не имел соответствующей лицензии и специального образования. При этом строительство велось незаконно под руководством и по прямым указаниям Гусейнова.

В результате деформации металлической конструкции на башне возникли колебания канатов, из-за чего основное устройство zipline, обеспечивающее скольжение, сошло с троса. Кроме того, тормозное устройство и дополнительное средство безопасности были изготовлены кустарным способом. Пластиковая трубка, установленная на тросе, из-за его вибрации повредила тканевую часть устройства. В результате пользовавшиеся канатной дорогой Уджал Байрамов и Джошгун Мамедзаде упали с высоты и скончались на месте происшествия от полученных травм.

Квалификация преступления была изменена: вместо статьи 314.3 Уголовного кодекса Азербайджана (халатность, повлекшая смерть двух человек) действия фигурантов теперь квалифицированы по статьям 124.2 (убийство двух или более лиц по неосторожности) и 314.3 УК (халатность, повлекшая смерть двух человек).

2 ноября Рамизу Гусейнову предъявили обвинение по статье 314.3, а Абасату Пашаеву — по статье 124.2 Уголовного кодекса.

Решением Шекинского районного суда в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Предварительное расследование по уголовному делу продолжается.

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