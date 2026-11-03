Бахтияр Дали был не один: адвокат пострадавшей рассказал подробности - ОБНОВЛЕНО

Арест Бахтияра Дали, владельца «особняка за миллионы» в поселке Новханы вызвал широкий общественный резонанс.

Как передает Qafqazinfo, после публикации новости стали распространяться различные версии произошедшего, в частности, утверждения о пострадавшей женщине.

Пострадавшая, пожелавшая сохранить анонимность, передала изданию заявление через своего адвоката Вугара Алиева.

По словам адвоката, помимо Бахтияра Дали, в преступлении участвовали еще два человека.

«Трое мужчин, включая Бахтияра, пытались изнасиловать женщину в загородном доме. После того как девушке удалось сбежать от них, она обратилась в полицию. После начала расследования Бахтияр Дали был арестован, второй подозреваемый объявлен в розыск, поскольку покинул страну, а в отношении третьего продолжается расследование.

После публикации новости некоторые стали утверждать, что инцидент произошел в ресторане и что пострадавшая якобы является певицей.

Это необоснованные утверждения. Моя доверительница не является певицей, а происшествие произошло не в ресторане», — заявил адвокат.

Вугар Алиев призвал проявлять деликатность при распространении дополнительной информации об инциденте и воздерживаться от утверждений о личности и деятельности пострадавшей.

По словам адвоката, в настоящее время продолжается предварительное следствие, прокуратура всесторонне расследует дело.

18:15

Стали известны подробности преступления, в котором обвиняется Бахтияр Дали (Гарашов), известный своим многомиллионным особняком в поселке Новханы.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент произошел в июле этого года в одном из отельно-ресторанных комплексов на территории Сумгайыта.

Бахтияр Гарашов и двое его друзей пришли туда отдохнуть. После еды и напитков они заказали в отдельный кабинет певицу. В помещение, где отдыхал Бахтияр, пришли две исполнительницы.

Спустя некоторое время Дали попросил одну из них исполнить восточный танец. По утверждению следствия, молодая певица отказалась, заявив, что не умеет танцевать, однако Бахтияр и его друг стали принуждать ее к этому. Затем они предложили женщине вступить с ними в интимную связь за деньги, но она отказалась.

14:30

Арестован Бахтияр Дали (Гарашов), известный как владелец «миллионного дворца» в поселке Новханы.

Как сообщает Qafqazinfo, он обвиняется в попытке изнасилования девушки на территории принадлежащей ему дачи. В ходе следствия, проведенного прокуратурой, Бахтияру Дали предъявлено обвинение по статьям 29, 149 (попытка изнасилования) Уголовного кодекса, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

Известное лицо в настоящее время содержится в Шувелянском следственном изоляторе. Отметим, что 66-летний Бахтияр Дали долгие годы жил в России.

По его собственным словам, он был военным инженером.