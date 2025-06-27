Президент Азербайджана поздравил Президента Джибути с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное послание Президенту Джибути Исмаилу Омару Геллеху по случаю национального праздника - Днем независимости.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Мы придаем большое значение развитию азербайджано-джибутийских дружественных и партнерских отношений, основанных на добрых традициях. Верю, что мы продолжим прилагать совместные усилия для дальнейшего укрепления наших межгосударственных отношений, построенных на взаимном уважении и доверии, и в полной мере использовать потенциал нашего сотрудничества в ряде сфер, представляющих взаимный интерес», - говорится в послании азербайджанского лидера.