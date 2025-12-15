Ильхам и Мехрибан Алиевы подписали некролог в связи с кончиной Вахида Ахундова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, премьер-министр Али Асадов и другие официальные лица подписали некролог в связи с кончиной Вахида Джумшуд оглу Ахундова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, известный общественный деятель, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и заслуженный государственный служащий Азербайджанской Республики Вахид Ахундов скончался 14 декабря на 84-м году жизни.

Вахид Ахундов в 1991–1993 годах занимал должности советника Президента Азербайджанской Республики и государственного советника по вопросам экономической политики. В мае–ноябре 1993 года он возглавлял Центр экономической политики и международного сотрудничества Кабинета министров Азербайджанской Республики, являясь главным экономическим советником премьер-министра. С 1993 по 2017 год Ахундов исполнял обязанности государственного советника Азербайджанской Республики по вопросам экономической политики.

Многолетняя плодотворная деятельность Вахида Ахундова на государственной службе, а также его значительный вклад в развитие экономической науки получили высокую оценку государства. В 1992 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки», в 2006 году — «Заслуженный государственный служащий».

В 2007 году Вахид Ахундов был награжден орденом «Шохрат», а в 2012 году - орденом «Шараф».