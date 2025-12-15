 Ильхам и Мехрибан Алиевы подписали некролог в связи с кончиной Вахида Ахундова | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Ильхам и Мехрибан Алиевы подписали некролог в связи с кончиной Вахида Ахундова

First News Media13:50 - Сегодня
Ильхам и Мехрибан Алиевы подписали некролог в связи с кончиной Вахида Ахундова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, премьер-министр Али Асадов и другие официальные лица подписали некролог в связи с кончиной Вахида Джумшуд оглу Ахундова.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, известный общественный деятель, доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и заслуженный государственный служащий Азербайджанской Республики Вахид Ахундов скончался 14 декабря на 84-м году жизни.

Вахид Ахундов в 1991–1993 годах занимал должности советника Президента Азербайджанской Республики и государственного советника по вопросам экономической политики. В мае–ноябре 1993 года он возглавлял Центр экономической политики и международного сотрудничества Кабинета министров Азербайджанской Республики, являясь главным экономическим советником премьер-министра. С 1993 по 2017 год Ахундов исполнял обязанности государственного советника Азербайджанской Республики по вопросам экономической политики.

Многолетняя плодотворная деятельность Вахида Ахундова на государственной службе, а также его значительный вклад в развитие экономической науки получили высокую оценку государства. В 1992 году ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки», в 2006 году — «Заслуженный государственный служащий».

В 2007 году Вахид Ахундов был награжден орденом «Шохрат», а в 2012 году - орденом «Шараф».

Поделиться:
607

Актуально

От редакции

Национальные интересы превыше всего: в чем новая стратегия безопасности США ...

Xроника

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Австралии в связи с ...

Xроника

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Xроника

Создан Оргкомитет по проведению в Азербайджане ЧМ по футболу среди мужчин до 20 ...

Xроника

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Австралии в связи с жертвами теракта

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Президент Азербайджана утвердил ряд документов с Казахстаном

Создан Оргкомитет по проведению в Азербайджане ЧМ по футболу среди мужчин до 20 лет

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО

Ильхам Алиев объяснил Гурбангулы Бердымухамедову, почему не смог приехать в Ашхабад

Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Словакию - ФОТО

Последние новости

Фархад Мамедов: Восприятие мира между Азербайджаном и Арменией…

Сегодня, 17:47

​​​​​​​Таир Иманов стал жертвой мошенничества в TikTok - ВИДЕО

Сегодня, 17:17

Опыт как главный результат: Почему возвращение Азербайджана на «Детское Евровидение» имеет важное значение? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:14

Определён список стран-участниц конкурса «Евровидение-2026» - ФОТО

Сегодня, 16:35

Национальные интересы превыше всего: в чем новая стратегия безопасности США перекликается с доктриной Азербайджана

Сегодня, 16:30

Эти документы в Азербайджане можно будет оформить онлайн

Сегодня, 16:22

На одной из ключевых дорог Баку снижен скоростной режим

Сегодня, 15:55

По делу о гибели военнослужащего ВС Армении есть арестованный

Сегодня, 15:50

В Ширванской больнице рассказали о спасении пациента с остановкой сердца

Сегодня, 15:48

В этом бакинском заведении посетителям предлагались продукты с истекшим сроком годности - ФОТО

Сегодня, 15:43

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Австралии в связи с жертвами теракта

Сегодня, 15:40

Раскрыто убийство азербайджанца в овраге на юге Москвы

Сегодня, 15:37

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Сегодня, 15:30

Президент Азербайджана утвердил ряд документов с Казахстаном

Сегодня, 15:17

Создан Оргкомитет по проведению в Азербайджане ЧМ по футболу среди мужчин до 20 лет

Сегодня, 15:15

Ильхам Алиев утвердил соглашение с Алжиром о создании межправкомиссии

Сегодня, 15:05

Кабмин будет предоставлять ММ ежегодный отчет о деятельности до 31 марта

Сегодня, 15:02

Визовый режим между Азербайджаном и Доминиканой частично отменен

Сегодня, 15:00

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Мальдивами

Сегодня, 14:58

Когда в Азербайджане наступит астрономическая зима?

Сегодня, 14:57
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00