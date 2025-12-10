Ильхам Алиев выразил благодарность Дональду Трампу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выразил благодарность Президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, сообщает пресс-служба Президента АР.

«Уважаемый господин Президент,

Выражаю Вам огромную благодарность за Ваше любезное письмо. Я высоко ценю Ваши искренние слова и признание наших усилий по обеспечению мира и стабильности.

Твердо убежден, что Ваша неизменная приверженность урегулированию конфликтов, Ваше личное участие в продвижении диалога и Ваш вклад в ослабление напряженности в различных частях света в полной мере заслуживают международного признания на высочайшем уровне, в том числе Нобелевской премии мира. Ваше лидерство, основанное на решительности и ответственности, является подлинным образцом служения делу укрепления глобального мира.

Уверен, что благодаря постоянному диалогу и сотрудничеству наши партнерские отношения будут и впредь способствовать укреплению мира, безопасности и процветанию в наших странах и за их пределами.

Прошу Вас принять мою искреннюю признательность за дух взаимного уважения и внимание, выраженные в Вашем письме.», - говорится в письме.