Президент Азербайджана утвердил ряд документов с Казахстаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы об утверждении ряда двусторонних документов с Казахстаном.

Тексты указов опубликованы на официальном сайте Президента АР.

В частности, глава азербайджанского государства утвердил соглашение о сотрудничестве между министерствами внутренних дел Азербайджана и Казахстана, меморандум о взаимопонимании между Госкомитетом по статистике Азербайджана и Агентством по стратегическому планированию и реформам Казахстана о сотрудничестве в области статистики, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности и межправительственное соглашение о стратегическом партнерстве в области энергетики.

Данные документы были подписаны 21 октября в Астане.