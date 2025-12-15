ITV объявил правила и сроки подачи заявок на конкурс «Евровидение 2026»

Официальный вещатель международного песенного конкурса «Евровидение» в Азербайджане - Общественное телевидение и радио (ITV) - объявил отбор исполнителя и песни, которые представят на «Евровидении 2026» в Вене.

Исполнители, желающие принять участие в отборе, могут прислать свои заявки вместе с песнями до 18 января на электронный адрес [email protected], сообщает 1news.az со ссылкой на ITV.

Присылаемые песни должны быть готовыми и соответствовать правилам конкурса «Евровидение» - в соответствии с правилами Европейского вещательного союза (EBU), длительность песни не должна превышать 3 минут.

Песня не должна выпускаться в коммерческих целях до 1 сентября 2025 года и не должна публиковаться в открытых источниках или СМИ (телевидение, радио или интернет) - канал оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в выбранную песню.

Каждый участник также обязательно должен предоставить краткую информацию о себе.

Отмечается, что заявки, не соответствующие указанным требованиям, будут считаться недействительными.

