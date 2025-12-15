 ITV объявил правила и сроки подачи заявок на конкурс «Евровидение 2026» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Lifestyle

ITV объявил правила и сроки подачи заявок на конкурс «Евровидение 2026»

Феликс Вишневецкий14:52 - Сегодня
ITV объявил правила и сроки подачи заявок на конкурс «Евровидение 2026»

Официальный вещатель международного песенного конкурса «Евровидение» в Азербайджане - Общественное телевидение и радио (ITV) - объявил отбор исполнителя и песни, которые представят на «Евровидении 2026» в Вене.

Исполнители, желающие принять участие в отборе, могут прислать свои заявки вместе с песнями до 18 января на электронный адрес [email protected], сообщает 1news.az со ссылкой на ITV.

Присылаемые песни должны быть готовыми и соответствовать правилам конкурса «Евровидение» - в соответствии с правилами Европейского вещательного союза (EBU), длительность песни не должна превышать 3 минут.

Песня не должна выпускаться в коммерческих целях до 1 сентября 2025 года и не должна публиковаться в открытых источниках или СМИ (телевидение, радио или интернет) - канал оставляет за собой право вносить изменения и дополнения в выбранную песню.

Каждый участник также обязательно должен предоставить краткую информацию о себе.

Отмечается, что заявки, не соответствующие указанным требованиям, будут считаться недействительными.

Читайте по теме:

«Евровидение-2025: Уроки неудач и надежды на возвращение Азербайджана в конкурсный финал - ВИДЕО

Объявлен состав азербайджанского профессионального жюри «Детского Евровидения 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Ягмур Насруллаева об участии и результатах «Детского Евровидения 2025»: «Всё только начинается» - ВИДЕО

Стало известно, какое место Ягмур Насруллаева заняла на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

Поделиться:
251

Актуально

От редакции

Национальные интересы превыше всего: в чем новая стратегия безопасности США ...

Xроника

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Австралии в связи с ...

Xроника

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Xроника

Создан Оргкомитет по проведению в Азербайджане ЧМ по футболу среди мужчин до 20 ...

Lifestyle

​​​​​​​Таир Иманов стал жертвой мошенничества в TikTok - ВИДЕО

Опыт как главный результат: Почему возвращение Азербайджана на «Детское Евровидение» имеет важное значение? - ФОТО - ВИДЕО

Определён список стран-участниц конкурса «Евровидение-2026» - ФОТО

ITV объявил правила и сроки подачи заявок на конкурс «Евровидение 2026»

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Стало известно, какое место Ягмур Насруллаева заняла на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

Кто и как голосовал за Азербайджан на «Детском Евровидении 2025»?

В Тбилиси стартовало «Детское Евровидение 2025» - ПРЯМОЙ ЭФИР

Финальное выступление Ягмур Насруллаевой на «Детском Евровидении 2025» - ВИДЕО

Последние новости

Фархад Мамедов: Восприятие мира между Азербайджаном и Арменией…

Сегодня, 17:47

​​​​​​​Таир Иманов стал жертвой мошенничества в TikTok - ВИДЕО

Сегодня, 17:17

Опыт как главный результат: Почему возвращение Азербайджана на «Детское Евровидение» имеет важное значение? - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 17:14

Определён список стран-участниц конкурса «Евровидение-2026» - ФОТО

Сегодня, 16:35

Национальные интересы превыше всего: в чем новая стратегия безопасности США перекликается с доктриной Азербайджана

Сегодня, 16:30

Эти документы в Азербайджане можно будет оформить онлайн

Сегодня, 16:22

На одной из ключевых дорог Баку снижен скоростной режим

Сегодня, 15:55

По делу о гибели военнослужащего ВС Армении есть арестованный

Сегодня, 15:50

В Ширванской больнице рассказали о спасении пациента с остановкой сердца

Сегодня, 15:48

В этом бакинском заведении посетителям предлагались продукты с истекшим сроком годности - ФОТО

Сегодня, 15:43

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Австралии в связи с жертвами теракта

Сегодня, 15:40

Раскрыто убийство азербайджанца в овраге на юге Москвы

Сегодня, 15:37

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Сегодня, 15:30

Президент Азербайджана утвердил ряд документов с Казахстаном

Сегодня, 15:17

Создан Оргкомитет по проведению в Азербайджане ЧМ по футболу среди мужчин до 20 лет

Сегодня, 15:15

Ильхам Алиев утвердил соглашение с Алжиром о создании межправкомиссии

Сегодня, 15:05

Кабмин будет предоставлять ММ ежегодный отчет о деятельности до 31 марта

Сегодня, 15:02

Визовый режим между Азербайджаном и Доминиканой частично отменен

Сегодня, 15:00

Президент Азербайджана утвердил соглашение с Мальдивами

Сегодня, 14:58

Когда в Азербайджане наступит астрономическая зима?

Сегодня, 14:57
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00