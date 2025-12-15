 Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ОАО «Фонд развития бизнеса Азербайджана» | 1news.az | Новости
Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ОАО «Фонд развития бизнеса Азербайджана»

First News Media14:05 - Сегодня
Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ОАО «Фонд развития бизнеса Азербайджана»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета ОАО «Фонд развития бизнеса Азербайджана».

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Председателем наблюдательного совета назначен министр экономики Азербайджана.

Членами наблюдательного совета являются заместитель министра экономики, замминистра финансов, заместитель председателя Центрального банка и заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда.

Президент Азербайджана выразил соболезнования премьеру Австралии в связи с жертвами теракта

Ильхам Алиев выступил с инициативой объявления амнистии

Президент Азербайджана утвердил ряд документов с Казахстаном

Создан Оргкомитет по проведению в Азербайджане ЧМ по футболу среди мужчин до 20 лет

