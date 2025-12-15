Ильхам Алиев утвердил состав Наблюдательного совета ОАО «Фонд развития бизнеса Азербайджана»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета ОАО «Фонд развития бизнеса Азербайджана».
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.
Председателем наблюдательного совета назначен министр экономики Азербайджана.
Членами наблюдательного совета являются заместитель министра экономики, замминистра финансов, заместитель председателя Центрального банка и заместитель исполнительного директора Государственного нефтяного фонда.
