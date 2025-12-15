Президент Азербайджана присвоил высшие воинские звания сотрудникам МЧС
Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о присвоении высших воинских и специальных званий группе сотрудников МЧС.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Согласно Распоряжению, высших воинских и специальных званий удостоены нижеследующие лица:
Высшее воинское звание «генерал-лейтенант»
генерал-майор Адиль Алескер оглу Абдуллаев
Высшее воинское звание «генерал-майор»
полковник Фархад Нариман оглу Самедов
полковник Сеймур Талех оглу Гарашов (сын главы Исполнительной власти города Лянкяран Талеха Гарашова - прим.ред.)
Высшее специальное звание «генерал-майор внутренней службы»
полковник внутренней службы Вагиф Тофиг оглу Ибрагимов.
