 Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ | 1news.az | Новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Фаига Мамедова15:50 - Сегодня
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности.

Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся свидетелями трагических кадров, большинство из которых заканчивается гибелью водителей, пассажиров или пешеходов.

При слове «авария» наше сознание по инерции рисует образ виновного водителя: нарушившего скоростной режим или невнимательного.

Но так ли однозначна эта картина? Всегда ли ответственность лежит исключительно на человеке за рулем?

Мы решили узнать мнение, как водителей, так и пешеходов по этому поводу.

Согласно ответам опрошенных, и водители, и пешеходы призвали друг друга проявлять больше бдительности и внимательности, а также обратились к дорожной полиции с просьбой усилить контроль за нарушителями.

Среди респондентов были и те, кто предложил ввести в школьную программу отдельные предметы по изучению правил дорожно-транспортного движения. Нашлись и оппоненты, которые неожиданно обвинили во всём турецкие сериалы.

Мы также обратились к транспортному эксперту Эльмеддину Мурадлы.

«Очень жаль, что ситуация с пешеходами у нас далека от нормы. Если взглянуть на мировую статистику, мы, пожалуй, единственная страна, где в 90% случаев наезда на пешехода виновным признают водителя.

Конечно, это неверный подход. Сколько ДТП происходит по вине самих пешеходов? Эти случаи должны расследоваться так же серьёзно. Если пешеход выжил, он должен быть наказан, а если погиб, водитель не должен автоматически считаться виновным», - отметил Э. Мурадлы.

По его словам, в Министерстве юстиции уже создан новый механизм контроля над судебной экспертизой, однако «статистика не меняется, потому что многие эксперты всё ещё дают шаблонные заключения».

Он подчеркнул, что существуют современные технологии и возможности, созданные искусственным интеллектом, которые необходимо применять:

«Нельзя ломать людям жизнь. Никто не выходит на дорогу, чтобы специально кого-то сбить. Чаще всего это случайность. Есть и те, кто намеренно бросается под машину - вплоть до попыток самоубийства».

Э. Мурадлы привёл пример:

«Недавно я видел один случай. Несколько женщин, находившихся в нетрезвом состоянии, вышли на дорогу.

Машина сбила одну из них и отбросила на вторую полосу, где по ней проехал другой автомобиль. Теперь к ответственности привлекают обоих водителей. Первый фактически остался в стороне, а второму предъявляют обвинение, заявляя, что после первого наезда женщина могла бы выжить, а умерла из-за второго. Как можно так абсурдно подходить к делу? Разве можно подобными решениями ломать человеку жизнь?»

Он отметил, что необходимо изучение международных стандартов судебной экспертизы: как в других странах устанавливается вина в ДТП.

«Если расследование подобных дел будет проводить независимая структура, можно добиться лучшего результата. В текущем виде ситуация ненормальна. И подход - тоже», - резюмировал Эльмаддин Мурадлы.

Мы в свою очередь хотим напомнить, что только совместными усилиями, пересматривая подходы к ответственности и улучшая культуру поведения на дорогах, мы сможем добиться главной цели - снижения числа человеческих жертв. В конечном счете, безопасность на дороге зависит от ответственности каждого участника движения.

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 15:50
