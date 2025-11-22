В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

В рамках Инициативы «Мост мира» 21-22 ноября 2025 года состоялся визит группы представителей гражданского общества Армении в Азербайджан.

Об этом передает 1news.az со ссылкой на пресс-релиз Инициативы «Мост мира» .

Представители Инициативы из Армении – Арег Кочинян, Борис Навасардян, Наира Султанян, Нарек Минасян и Самвел Меликсетян встретились с коллегами из Азербайджана Фархадом Мамедовым, Русифом Гусейновым, Кямалей Мамедовой, Рамилем Искандерли и Фуадом Абдуллаевым.

В ходе встречи были проведены обсуждения о динамике мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, роли гражданского общества в налаживании диалога, совместных проектах для реализации в ближайшем будущем. Наряду с этим, были рассмотрены актуальные темы, вызывающие интерес обществ Азербайджана и Армении о мирном процессе.

Была достигнута договоренность об активизации совместной деятельности в медийном пространстве, налаживании прямых контактов между экспертными группами и дальнейшей вовлеченности гражданских обществ Азербайджана и Армении в мирный процесс.

Было условлено продолжать контакты на рабочем уровне и планировать будущие визиты в Азербайджан и Армению в рамках деятельности Инициативы «Мост мира».

Во время визита состоялась встреча членов Инициативы «Мост мира» с помощником Президента Азербайджана, заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикметом Гаджиевым. Во время беседы были обсуждены шаги, предпринятые со стороны Азербайджана и Армении после Вашингтонской встречи, в направлении укрепления мирной повестки. Хикмет Гаджиев ответил на вопросы представителей Иницитивы.