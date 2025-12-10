Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня трудно представить новогодние праздники без сияющей, нарядной ёлки.

Именно она наполняет дом атмосферой тепла, уюта и волшебства, а городские улицы - ощущением приближающегося чуда. В конце декабря в каждом доме загораются огоньки на зелёных ветвях, а во дворах и на площадях появляются сверкающие праздничные деревья.

Украшение ёлки давно перестало быть просто подготовкой к празднику - это традиция, которую каждая семья бережно хранит и передает из поколения в поколение, добавляя в неё что-то своё, любимое и особенное.

И, конечно, зелёная красавица неизменно украшается шарами, разноцветными гирляндами, блестящими игрушками и фигурками, символизирующими наступающий год. А под новогодней ёлкой, как и прежде, находят своё место знакомые всем персонажи - Дед Мороз и Снегурочка, маленькие эльфы и озорные гномики, которые наполняют дом атмосферой настоящей зимней сказки.

В период подготовки ёлки к празднику и создания незабываемой атмосферы волшебства многих интересует один вопрос - какой бюджет потребуется для её украшения, и именно с этой целью 1news.az изучил рыночные цены.

Таким образом, для полноценного украшения новогодней ёлки, по нашим подсчетам, понадобится бюджет в среднем от 150 до 500 манатов.