Создан Оргкомитет по проведению в Азербайджане ЧМ по футболу среди мужчин до 20 лет

First News Media15:15 - Сегодня
Создан Оргкомитет по проведению в Азербайджане ЧМ по футболу среди мужчин до 20 лет

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением в 2027 году в Азербайджане чемпионата мира по футболу среди мужчин до 20 лет.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

«На заседании Совета Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA), состоявшемся 2 октября 2025 года, было принято решение о проведении чемпионата мира по футболу среди мужчин до 20 лет (FIFA U-20 World Cup) в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане.

Проведение в Азербайджане столь престижного спортивного мероприятия, как чемпионат мира по футболу среди мужчин до 20 лет, будет способствовать дальнейшему укреплению его растущего авторитета как спортивной страны и окажет положительное влияние на организацию в нашей республике подобных важных проектов на высоком уровне в будущем» -, отмечается в документе.

Согласно документу, в связи с проведением в 2027 году в Азербайджане чемпионата мира по футболу среди мужчин до 20 лет создан Организационный комитет в следующем составе:

Председатель Организационного комитета:

Самир Шарифов — заместитель Премьер-министра Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Организационного комитета:

Министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики

Члены Организационного комитета:

Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Заместитель министра финансов Азербайджанской Республики
Заместитель министра культуры Азербайджанской Республики
Заместитель министра экономики Азербайджанской Республики
Заместитель министра внутренних дел Азербайджанской Республики
Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики
Заместитель министра иностранных дел Азербайджанской Республики
Заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики
Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах
Глава Исполнительной власти города Баку
Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской Республики
Председатель Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики
Председатель Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики

Заместитель председателя Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики
Заместитель начальника Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики
Заместитель начальника Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики
Заместитель начальника Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики
Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
Президент Закрытого акционерного общества «Азербайджанские авиалинии»
Председатель Открытого акционерного общества «Азеришыг»
Президент Открытого акционерного общества «Азерэнержи»
Исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)
Вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджанской Республики
Президент Ассоциации футбольных федераций Азербайджана
Глава Исполнительной власти города Гянджа
Глава Исполнительной власти Габалинского района
Глава Исполнительной власти города Сумгайыт

В документе на Ассоциацию футбольных федераций Азербайджана возложено проведение координационных работ с Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) в связи с проведением в Азербайджане в 2027 году чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет.
Организационному комитету поручено решить необходимые вопросы, связанные с проведением в Азербайджане в 2027 году чемпионата мира по футболу среди юношей до 20 лет, Кабинету Министров - решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

