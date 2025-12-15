Награждена группа сотрудников МЧС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Об этом 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, за отличие при исполнении служебного долга группа сотрудников МЧС награждена орденом «Азербайджанское знамя», орденами «За службу Отечеству» и «Эмек», медалями «Терегги», «За военные заслуги», «За отличие на государственной службе» и «За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям».

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.