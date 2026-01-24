В Белом доме заявили, что Европа «медленно убивает себя»
Европа медленно уничтожает себя, душа энергетику регулированием, делая себя зависимой от неэффективной зеленой энергии и зарубежных стран.
Об этом заявил замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер в эфире Fox News.
«Европа убивает себя регуляциями, безумной миграционной политикой и отсутствием инвестирования в собственные вооруженные силы», — добавил он.
Миллер отметил, что страны региона годами полагались на субсидирование обороны со стороны Вашингтона.
